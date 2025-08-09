حضور مردم نقشه دشمن در جنگ ۱۲ روزه را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی شامگاه شنبه در یادواره ۱۲ شهید رسانه جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل اظهار کرد: پایداری شما عزیزان در غزه ثابت کرد که در این چند ماه گذشته، خبرنگاران با تمام توان مظلومیت مردم فلسطین را بازتاب دادند، تنها در همین مدت بیش از ۲۰۰ خبرنگار شهید در غزه تقدیم این مبارزه بزرگ شد.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ۱۲ خبرنگار ایرانی نیز به شهادت رسیدند که نشان از اراده و آزادمنشی اصحاب رسانه در رساندن پیام ملت ما به گوش جهانیان دارد.
سردار مجیدی خاطرنشان کرد: وقتی ساختمان صدا و سیما در تهران مورد حمله قرار میگیرد و خبرنگار همچنان گزارش خود را ادامه میدهد، این نشان از عظمت و اقتدار مردم است.
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان با بیان اینکه دشمنان همواره بهانههایی برای آغاز جنگ میتراشند، گفت: در این جنگ نیز بهانه هستهای را مطرح کردند و با برآورد اطلاعاتی غلط، ملت مظلوم را هدف قرار دادند. همانگونه که در دفاع مقدس و غزه نیز چنین کردند.
سردار مجیدی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیانات روشنگرانه خود، مسیر را برای همه اقشار از نخبگان و فرماندهان تا خبرنگاران و جوانان مشخص کردند. اگر ما بتوانیم رسالت خود را انجام دهیم، بخشی از این ظلمهای وارد شده به نظام جمهوری اسلامی را میتوانیم برای مردم و جامعه جهانی تبیین کنیم.
وی با اشاره به نقش مردم در خنثی کردن توطئههای دشمن افزود: دشمن تصور میکرد میتواند از عوامل داخلی استفاده کرده و نظام اسلامی را به چالش بکشد، اما مردم با حضوری ۱۸۰ درجه متفاوت از انتظار آنها، صحنه را پر کردند و دفاع جانانهای از نظام داشتند.
سردار مظاهر مجیدی در پایان ضمن تقدیر از خبرنگاران گفت: در ۵۰ روز اخیر و بهویژه در ۱۲ روز جنگ، شما همراه مردم بودید و در همه صحنهها امیدآفرینی کردید؛ این مسیر باید با قوت ادامه پیدا کند.
