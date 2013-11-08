۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

نگهدار:

30 درصد جوجه یک روزه کشور در مازندران تولید شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران گفت: 30 درصد جوجه یکروزه کشور در هفت ماه اول سالجاری در استان تولید شد.

حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان مازندران بعنوان قطب مهم صنعت طیور در زمینه پرورش و کنترل کیفیت و یکی از استان های پیشگام و تاثیرگذار در این صنعت بوده بطوریکه در هفت ماه اول امسال بیش از 226 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی با کیفیت بسیار مطلوب در جوجه کشی های این استان تولید و در سطح کشور توزیع شده است.
 
وی اظهار داشت: از این تعداد 165 میلیون قطعه مربوط به واحدهای مرغ مادر استان با ارزش ریالی بالغ بر هزار و 842 میلیارد ریال بوده است و این میزان جوجه یکروزه تولیدی معادل 30 درصد تولید کشور است.
 
نگهدار در ادامه گفت: در مدت زمان فوق با جوجه ریزی 68.4 میلیون قطعه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی در سطح استان مازندران مقدار 126.7 هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ با میانگین 856 تن در روز (11 درصد کل تولید کشور) به ارزش هفت هزار و 736 میلیارد ریال تولید و به بازار مصرف عرضه شد.
 
وی افزود: این میزان تولید علاوه بر تامین نیاز مصرف شده در این استان ، مقدار 81 هزار تن معادل 64 درصد کل تولید استان به سایر استان های کشور خصوصاً استان تهران و خراسان رضوی ارسال گردیده است.
 
وی در پایان با اشاره به اینکه در هفت ماهه اول امسال، هفت هزار و 370 تن تخم مرغ خوراکی به ارزش بیش از 300 میلیارد ریال در صنعت طیور استان تولید گردید ارزش ریالی کل تولیدات صنعتی طیور استان در مدت زمان فوق را بالغ بر 9 هزار و 878 میلیارد ریال اعلام داشت.
کد مطلب 2171572

