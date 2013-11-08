شعار هواداران تراکتورسازی علیه قلعه نویی/ درگیری نکونام و بائو

به گزارش خبرنگار مهر در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران دو تیم استقلال و تراکتورسازی از ساعت 15 و 15 دقیقه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی حاشیه های خاص خود را در پی داشت.

* هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی در جریان بازی بارها علیه امیر قلعه نویی شعار دادند. این در حالی است که پیش از بازی سرمربی تراکتورسازی از هواداران خواسته بود علیه کادر فنی استقلال شعار ندهند.

* به مناسبت تولد علی کریمی، هواداران بارها این بازیکن را تشویق کرده و تولدش را تبریک گفتند.

* در اواسط نیمه دوم جواد نکونام و میثم بائو خارج از جریان بازی با یکدیگر درگیر شدند که داور هر دو بازیکن را با کارت زرد جریمه کرد.

* هواداران تراکتورسازی که تعداد آنها در این مسابقه حدودا 60هزار نفر می شود در نیمه اول بارها نسبت به عملکرد سعید مظفری زاده داور مسابقه و وقت کشی بازیکنان استقلال اعتراض کردند.

* در غیاب مرتضی اسدی کاپیتان تیم فوتبال تراکتورسازی بازوبند کاپیتانی به محمد نصرتی مدافع این تیم رسیده است.

* تعدادی از تماشاگران تراکتورسازی که پشت دروازه استقلال حضور داشتند سید مهدی رحمتی دروازه بان استقلال را که اصالتا اهل شهر اسکو است تشویق کردند.

* به غیر از حبیب گردانی، سایر بازیکنان تراکتورسازی قبل از شروع مسابقات به سمت نیمکت استقلال رفتند. در این میان میثم بائو و محمد نصرتی با دسته گل به امیر قلعه نویی خوش آمد گفتند.

* پژمان نوری بازیکن استقلال هم قبل از بازی از فرهاد پورغلامی سرمربی پیشین ملوان و مربی فعلی تراکتورسازی رخصت گرفت. همچنین حنیف عمران زاده، آرش برهانی و جواد نکونام از مجید جلالی قبل از بازی رخصت گرفتند و با او خوش و بش کردند.