مذاکرات سه جانبه کری، اشتون و ظریف آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو بر اساس این گزارش جان کری ساعاتی پیش به دعوت کاترین اشتون برای هماهنگی های بیشتر در مذاکرات ایران و گروه 3+3 وارد ژنو شد.

ایران و گروه 3+3 قرار است طرح مشترکی را به امضا برسانند که در نشست سه جانبه ظریف، اشتون و جان کری درباره جزئیات این طرح گفتگو خواهند کرد.

وزیران خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان نیز به همین منظور به ژنو سفر کرده اند.

مذاکرات ایران و 3+3 در ژنو ممکن است تا فردا ادامه پیدا کند.

دور جدید مذاکرات ایران و 3+3 از روز پنجشنبه در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو آغاز شد و دیپلمات ها از احتمال توافق طرفین بر سر سند یا متنی برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران خبر می دهند.

اهمیت این دور از مذاکرات باعث شد که ظریف روز گذشته سفر خود به رم و دیدار با همتای ایتالیایی را لغو و از سوی دیگر امروز جان کری وزیر خارجه امریکا، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان برای پیوستن به مذاکرات وارد ژنو و محل مذاکرات شدند.

امروز همچینن کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل در محل مذاکرات با محمد جواد ظریف دیدار کرد.

دیدار با نمایندگان چین و روسیه در مذاکرات و برگزاری جلسه جمع بندی مذاکرات روز پنجشنبه با کاترین اشتون از دیگر برنامه های امروز ظریف در ژنو بود .

روز گذشته و در نخستین روز این دور از مذاکرات عباس عراقچی در پی اعلام پذیرش طرح پیشنهادی ایران از سوی طرف مقابل به عنوان چارچوب مذاکرات ، از تغییر در نحوه مذاکرات خبر داد و اظهار داشت: تصمیم گرفتیم در مورد نحوه کار در ژنو و ادامه مذاکرات نشست صبح ظرف 48 ساعت آینده وارد محتوا شویم هم درباره هدف مشترک و هم گام اول و آخر و اقداماتی که هر دو طرف باید در گام اول انجام دهند، همچنین تصمیم گرفتیم جلسات را به جلسات کوچک تر تقسیم کنیم.

پس از این اظهارات هیات ایران به ریاست عراقچی در دیدارهایی دوجانبه ابتدا با سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه دیدار کرد و سپس به صورت دو جانبه با هیات آمریکا، روسیه و چین رایزنی به عمل آورد.

همچنین مجید روانچی معاون اروپای وزیر امور خارجه با سایمون گس همتای انگلیسی دیدار و طرفین توافق کردند اسامی کاردارهای غیر مقیم دو کشور به زودی اعلام شود.

عراقچی در پایان روز نخست مذاکرات با اشاره به مذاکرات دوجانبه در پاسخ به خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: جلسات مفیدی بود و در مباحث پیشرفت های خوبی داشتیم و نسبت به صبح در مورد پیشرفت مذاکرات به نسبت صبح خوشبین تر هستم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در نشست با امریکا وارد مباحث تحریم شده اید بیان کرد: با همه هیئت ها وارد بحث تحریم شدیم و تحریم بخشی از مذاکرات است و بدون پرداختن به موضوع رفع تحریم ها هیچ راه حلی موفق نخواهد بود و پا نمی گیرد با همه در مورد تحریم ها بحث کردیم.

همچنین محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته در هتل اینتر کنتیننتال محل اقامت خود در جمع خبرنگاران گفت: مذاکراتی که امروز اعضای 1+5 با همکاران من داشتند بحث های بسیار خوبی داشت ، ضرورت داشت که هیأت های1+5 نتایج را با خانم اشتون مطرح و هماهنگ کنند تا بتوانیم شروع به نگارش طرح کنیم .

وی ادامه داد: مذاکرات امروز بسیار مثبت بود و زمینه برای ورود به مرحله نگارش متن که آن هم یک مرحله دشواری است ، فراهم شده است.باید وارد مرحله ای شویم که کارهای ریز هماهنگ شود.

ظریف درباره توافق نامه ای که قرار است بین دو طرف به امضا برسد، بیان کرد: امکان دارد به یک توافق و بیانیه مشترک و یا چیزی مانند آن برسیم . اینکه نیاز باشد امضا شود یا خیر بحث دیگری است.