حمایت بیمه سلامت از اجرای برنامه پزشک خانواده

محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده از سوی وزارت بهداشت اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت و سایر سازمان‌های بیمه‌گر در کنار وزارت بهداشت از این برنامه حمایت می‌کنند و در حوزه‌هایی مانند تأمین مالی، اعمال مشوق‌ها و نظام ارجاع مشارکت دارند.

وی افزود: در استان‌ها و شهرستان‌هایی که اجرای برنامه پزشک خانواده آغاز شده است، بیمه سلامت در کنار وزارت بهداشت قرار دارد تا این برنامه با کمترین مشکل اجرایی پیش برود.

ناصحی تأکید کرد: برنامه پزشک خانواده یک برنامه ملی است و سازمان بیمه سلامت نیز به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان منابع، بخشی از این برنامه ملی محسوب می‌شود و در اجرای آن همکاری خواهد کرد.