همه مدعیان برای تیم دایی بازی کردند/ قهرمان نیم فصل در انتظار یک امضا!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که از روز یکشنبه با برگزاری 5 بازی آغاز شده بود، روز جمعه با انجام دو مسابقه به پایان رسید که هیچکدام از 6 تیم بالای جدول نتوانستند با پیروزی زمین مسابقه را ترک کنند تا تکلیف قهرمانی نیم فصل به یک رای و یا یک بازی معطوف شود.

در روز ابتدایی این هفته، مس در خانه پیروزی را با تساوی برابر داماش عوض کرد تا تنها تیم بدون برد لیگ برتر در پایان نیم فصل لقب بگیرد. ملوان هم در خانه، فجرسپاسی را شکست داد تا با کسب سومین پیروزی متوالی در لیگ برتر، تا رده نهم جدول بالا بیاید. این تیم با سه پله صعود، بیشترین صعود را در این هفته داشت. راه‌آهن هم شکست 2 بر صفر را در 10 دقیقه پایانی بازی با ذوب‌آهن با پیروزی 3 بر 2 عوض کرد تا با کسب این 3 امتیاز شیرین در اصفهان، به رده چهاردهم صعود کند و فجر را به رده پانزدهم بفرستد.

در نبرد مدعیان، نفت تهران پیروزی 2 بر صفر مقابل سپاهان را در حالی در خانه با تساوی 2 بر 2 عوض کرد که سپاهان 9 نفره بود. اگر نفت برتری خود را حفظ می‌کرد، حتی شانس قهرمانی در نیم فصل را هم داشت اما این تساوی باعث شد، دو تیم در جدول رده‌بندی تا این لحظه به ترتیب جایگاه‌های چهارم و پنجم را حفظ کنند. البته در صورت پیروزی استقلال برابر ملوان در دیدار معوقه از هفته دوازدهم که آخرین بازی لیگ است، این دو تیم یک پله در جدول لیگ سقوط می‌کنند اما تساوی یا باخت استقلال، رده این دو تیم را به خطر نمی‌اندازد.

فولاد خوزستان هم در خانه پیروزی را با تساوی برابر گسترش فولاد از دست داد تا شانس قهرمانی در نیم فصل را از دست بدهد. البته اگر کمیته استیناف کسر امتیاز از تراکتورسازی را تائید نکند، این تیم خوزستانی حتی نمی‌تواند در پایان نیم فصل نایب قهرمان لیگ شود.

در دومین روز این هفته، یعنی چهارشنبه، تنها یک بازی برگزار شد که طی آن پرسپولیس برابر استقلال صنعتی خوزستان به تساوی بدون گل رضایت داد و با این تساوی موقتا صدرنشین لیگ شد اما ماندن این تیم در صدر جدول بستگی به تائید نشدن کسر یک امتیاز از این تیم دارد. اگر این امتیاز هم کسر شود، پرسپولیسی‌ها در صورتی صدرنشین می‌مانند که استقلال نتواند برابر ملوان پیروز شود.

در آخرین دیدارهای هفته هم روز جمعه سایپا با نتیجه 2 بر یک از سد میهمانش صبای قم عبور کرد تا جایگاهش در رده هفتم جدول را تثبیت کند اما صبا با این باخت، به رده دوازدهم سقوط کرد تا بیشترین سقوط را بین تیم‌ها در این هفته داشته باشد.

در دیگر بازی روز جمعه هم دو تیم مدعی تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران در ورزشگاه یادگار امام (ره) به تساوی یک بر یک رضایت دادند تا این تساوی بار دیگر تکلیف قهرمان لیگ برتر را به اما و اگر بکشد. تراکتورسازی با این تساوی و بدون احتساب کسر یک امتیازش که هنوز به تائید کمیته استیناف نرسیده، به رده دوم صعود کرد و استقلال هم جایگاهش در رده ششم را تثبیت کرد.

در این شرایط اگر کمیته استیناف کسر یک امتیاز از تیم‌های تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس را تائید کند، استقلال با پیروزی با 2 اختلاف گل برابر ملوان، شانس قهرمانی در نیم فصل را دارد اما در صورت تائید نشدن این کسر امتیاز، پرسپولیس قهرمانی نیم فصل می‌شود و تراکتورسازی هم در شرایطی نایب قهرمان می‌شود که استقلال در بازی معوقه‌اش برابر حریف انزلی‌چی امتیاز از دست بدهد و یا با اختلاف کمتر از 4 گل ملوان را شکست دهد.

نتایج کامل دیدارهای هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مس کرمان یک - داماش گیلان یک

گل‌ها: لوسیانو ادینهو (69) برای مس کرمان - علیرضا نظیف‌کار (73- پنالتی) برای داماش

* نفت تهران 2 - سپاهان اصفهان 2

گل‌ها: هادی عقیلی (12- گل به خودی) و حسین ابراهیمی (26) برای نفت تهران - امید ابراهیمی (80) و احسان حاج صفی (89) برای سپاهان

* ملوان بندرانزلی 3 - فجرسپاسی شیراز یک

گل‌ها: احمد آهی (14)، سید جلال رافخایی (31- پنالتی) و محسن یوسفی (41) برای ملوان - حمید جوکار (90) برای فجرسپاسی

* ذوب‌آهن 2 - راه‌آهن سورینت 3

گل‌ها: مرتضی تبریزی(17) و مهدی رجب‌زاده (42) برای ذوب‌آهن - رضا خالقی‌فر (84) و فرزاد آشوبی (88- پنالتی) و رامین رضائیان (3+90) برای راه آهن

* فولاد خوزستان یک - گسترش فولاد تبریز یک

گل‌ها: لندرو چاوز (60) برای فولاد - احمد امیرکامدار (61) برای گسترش فولاد تبریز

* پرسپولیس صفر - صنعتی خوزستان صفر

* تراکتورسازی تبریز یک - استقلال تهران یک

گل‌ها: سعید دقیقی (3) برای تراکتور - آرش برهانی (67) برای استقلال

* سایپا البرز 2 - صبای قم یک

گل‌ها: کاوه رضایی (23) و حامد شیری (68) برای سایپا - رضا عنایتی (76) صبای قم

جدول آقای گل لیگ برتر:

7 گل: کريم انصاریفرد (تراکتورسازی تبریز)، سجاد شهباززاده (سايپا)، غلامرضا عنايتی (صبای قم) و لوسيانو پريرا (فولاد)

6 گل: مهدی رجب‌زاده (ذوب‌آهن) و سيدجلال رافخايی (ملوان)،

5 گل: ميلاد ميداوودی (صنعتی خوزستان)، محمد غلامی (سپاهان)، مهرداد بايرامی (گسترش فولاد) و رضا نوروزی (نفت تهران)

4 گل: سعید دقیقی، (تراکتورسازی)، فرهاد مجيدی (استقلال)، بختيار رحمانی (فولاد)، سیدمهدی سيدصالحی (پرسپوليس)، جابر انصاری (فجرسپاسی) و امين متوسل‌زاده و مسعود حسن‌زاده (داماش گيلان)

جدول رده‌بندی لیگ برتر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 پرسپولیس 15 8 4 3 13 6 7+ 28 - 2 تراکتورسازی تبریز 15 7 6 2 22 13 9+ 27 - 3 فولادخوزستان 15 8 3 4 22 19 3+ 27 - 4 نفت تهران 15 7 5 3 20 14 6+ 26 - 5 سپاهان 15 6 6 3 17 11 6+ 24 - 6 استقلال تهران 14 7 4 3 19 14 5+ 24(1-) یک پله صعود 7 سایپا البرز 15 6 5 4 12 12 - 23 یک پله سقوط 8 داماش گیلان 15 4 7 4 18 16 2+ 18(1-) - 9 ملوان بندرانزلی 14 5 4 5 16 16 - 18(1-) 3 پله صعود 10 گسترش فولاد 15 4 5 6 18 19 1- 17 - 11 صنعتی خوزستان 15 4 5 6 17 21 4- 17 - 12 صبای قم 15 4 4 7 18 20 2- 16 3 پله سقوط 13 ذوب‌آهن اصفهان 15 3 5 7 13 22 9- 14 - 14 راه‌آهن سورینت 15 3 4 8 14 18 4- 13 یک پله صعود 15 فجرسپاسی 15 3 4 8 11 21 10- 13 یک پله سقوط 16 مس کرمان 15 - 9 6 10 18 8- 9 -

* این جدول، طبق جدول سازمان لیگ تنظیم شده و تا زمانیکه کسر امتیاز از تیم‌های پرسپولیس و تراکتور از سوی کمیته استیناف تائید و بصورت رسمی اعلام نشود، در این جدول منظور نمی‌شود.