سایپا مقابل صبای قم پیروز شد/ عنایتی به صدر جدول گلزنان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال را تیم‌های سایپای البرز و صبای قم برگزار کردند. در این بازی که عصر امروز جمعه در ورزشگاه انقلاب کرج انجام گرفت تیم میزبان در پایان با نتیجه دو بر یک از سد حریف خود گذشت و جایگاه خود را در رده هفته جدول رده‌بندی مستحکم کرد.

کاوه رضایی(23) و حامد شیری(68) برای تیم سایپا گلزنی کردند و تنها گل تیم صبا را رضا عنایتی در دقیقه 76 به ثمر رساند. عنایتی با گلی که وارد دروازه حریف کرد جمع گل‌های خود را در این فصل به عدد 7 رساند و به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان لیگ برتر قرار گرفت.

تیم سایپا با این برد 23 امتیازی شد و در رده هفتم جدول رده‌بندی باقی ماند. صبای قم نیز با 16 امتیاز در مکان دوازدهم جدول قرار گرفت.