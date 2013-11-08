تراکتور و استقلال به تساوی رضایت دادند/ پرسپولیس فعلا در امان ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی از هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با دیدار حساس تراکتورسازی و استقلال آغاز شد. در این بازی که از ساعت 15:15 امروز جمعه با قضاوت سعید مظفری زاده در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار شد دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند. آرش برهانی در دقیقه 3 برای استقلال گلزنی کرد و سعید دقیقی هم در دقیقه 67 گل تراکتورسازی را به ثمر رساند.

دیدار دو تیم که بعد از مدتها در لیگ برتر یک ورزشگاه بزرگ را مملو از تماشاگر کرده بود با وجود بارش باران در تبریز از جذابیت‌های زیادی برخوردار بود و به خصوص تیم تراکتورسازی حملات زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کرد که در نهایت تساوی دو تیم را به دنبال داشت.



استقلال در نیمه نخست زودتر از آنچه که تصور می‌شد به گل رسید. آبی‌پوشان پایتخت که از همان شروع بازی سعی کردند بر بازی مسلط شوند بعد از چند حرکت رو به جلو دروازه حریف را باز کردند. در دقیقه سوم بازی بود که سانتر تیموریان از جناح راست بعد از دفع ناقص مدافعان به برهانی رسید و این بازیکن هم با یک ضربه دقیق از پشت خط شش قدم دروازه تراکتورسازی را باز کرد تا سکوت ورزشگاه را فرا گیرد.



تراکتورسازان که انتظار دریافت چنین گلی را نداشتند پس از آن برای دقایقی روی دروازه حریف فشار آوردند و تا دقیقه 10 بازی چندین بار با ضربات کرنر و سانترهای از جناحین حریف را در محوطه جریمه خودی حبس کردند که این حملات نتیجه بخش نبود. تراکتورسازان که دست بردار نبودند در دقیقه 20 بازی روی ضربه سر بائو جدی‌ترین خطر خود را ایجاد کردند که رحمتی این توپ را مال خود کرد.



بعد از این اتفاق بازی تا حدی متعادل شد با این حال در دقیقه 27 انصاریفرد در گوشه چپ محوطه جریمه استقلال حتی از رحمتی هم عبور کرد و قصد ارسال توپ را داشت که دروازه‌بان استقلال به موقع این توپ را دفع کرد. در دقیقه 30 بازی مظفری‌زاده، داور مسابقه برای آرام کردن جو دیدار به نکونام و بائو از دو تیم اخطار داد تا به ظاهر همه چیز تحت کنترل وی باشد.

تراکتور که همچنان تیم برتر این میدان بود در دقیقه 36 روی ضربه دقیقی از گوشه راست محوطه جریمه حریف خطرساز شد. کمتر از یک دقیقه بعد انصاریفرد نیز از پشت محوطه جریمه استقلال با شوت محکم پای چپ ورزشگاه را نیم خیز کرد. در دقیقه 42 بازی مدافعان استقلال فرصت خوبی را از میثم بائو گرفتند تا دروازه تیم خود را بسته نگه دارند.



آخرین شانس تراکتورسازی در نیمه نخست در دقیقه 44 روی ضربه دیدنی و راه دور کریمیان از دست رفت. شوت این بازیکن را رحمتی از زیر سقف دروازه به بیرون کشید تا نیمه نخست با همان تک گل به سود استقلال خاتمه یابد.

با شروع نیمه دوم استقلال در پی یک حرکت رو به جلو صاحب ضربه کرنر شد که ثمری برای این تیم نداشت و پس از آن تراکتورسازی با بازی مستقیم سعی کرد آبی ها را در یک سوم دفاعی خود نگه دارد و در آن منطقه به حریف خود فشار وارد کند. در دقیقه 55 گردانی از راه دور شانس خود را روی شوت پای چپ امتحان کرد ولی ضربه او در کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

بازی دو تیم برای دقایقی در میانه میدان جریان داشت تا اینکه در دقیقه 67 تراکتورسازی به گل تساوی دست یافت. پاس کریم انصاریفرد از چپ را صادقی نتوانست دفع کند تا دقیقه در دهانه دروازه زودتر از پژمان نوری به توپ برسد و دروازه رحمتی را باز کند. تشویق نام دقیقی به عنوان گلزن تیم میزبان توسط هواداران تراکتورسازی به سبک تیم‌های بوندس لیگایی بعد از این گل هم جالب توجه بود.

تراکتورسازی با وجود اینکه کار را به تساوی کشاند ولی دست از بازی رو به جلو برنداشت و به دنبال گل برتری در این دیدار بود. در دقیقه 83 انصاریفرد در میان مدافعان استقلال یک پاس رو به عقب برای دقیقی انداخت که ضربه محکم و سرضرب او از بالای دروازه رحمتی به بیرون رفت.

استقلال در دقایق پایانی سه بار متوالی تا آستانه گلزنی پیش رفت. یک بار در دقیقه 86 ضربه سرکش جمشیدیان را حامد لک به کرنر فرستاد و یک دقیقه بعد هم ضربه محکم ساموئل هم درست به جایی رفت که دروازه‌بان تراکتورسازی حضور داشت. استقلال در دقیقه 90 نیز صاحب یک ضرب کاشته شد که لک ضربه نکونام را دفع کرد.

با این تساوی تیم تراکتورسازی شانس صدرنشینی و حتی قهرمانی در نیم فصل را از دست داد. این تیم 26 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به نفت تهران جای این تیم را در رده سوم جدول رده‌بندی گرفت. استقلال هم با 24 امتیاز و یک بازی کمتر در رده ششم جدول باقی ماند. در حال حاضر پرسپولیس صدرنشین لیگ است اما در صورتیکه استقلال بتواند آخرین دیدار خود را با پیروزی پرگل به ثمر برساند عنوان قهرمانی نیم فصل را به خود اختصاص خواهد داد.

استقلال در این دیدار با ترکیب مهدی رحمتی، حنیف عمران‌زاده، امیرحسین صادقی، پژمان منتظری، پژمان نوری، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، ساموئل، احمد جمشیدیان، آرش برهانی و مهدی نظری(54- سیاوش اکبرپور) به میدان رفت. در آنسوی میدانی نیز حامد لک، محمد نصرتی، حبیب گردانی، مهدی کیانی، فرشید طالبی، میثم بائو(60- فرشاد احمدزاده)، علی کریمی، مهدی کریمیان، میلاد فخرالدینی، سعید دقیقی(88 -سیدمحسن حسینی) و کریم انصاری‌فرد ترکیب تراکتورسازی را تشکیل دادند.