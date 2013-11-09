به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری ضمن تسلیت رحلت مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی اظهار کرد: مرحوم عسگراولادی از چهره‌های وزین و با سابقه مبارزاتی ایران به حساب می‌آید، مخصوصا از سال 42 به بعد با حضور در نهضت حضرت امام خمینی(ره) ظهور و بروز فوق العاده‌ای در مبارزه علیه رژیم پهلوی و مقابله با دسیسه‌های اردوگاه استکبار جهانی، آمریکای جهانخوار داشته است.

وی اضافه کرد: مرحوم عسگراولادی در طول دوران مبارزات، به همان میزان که در مقابل دشمن شجاع و نترس بود در مقابل مبارزان و انقلابیون و جبهه درونی متواضع، دلسوز و مهربان بود. ایشان در دوران مبارزه هیچ گاه هیچ سهمی برای خود نخواست و خالصانه در خدمت انقلاب و امام خمینی(ره) و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خود را وقف مستضعفان و محرمان کرد.

به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، مرحوم عسگراولادی مشی اعتدالی داشت و همیشه از افراط و تفریط پرهیز می‌کرد و در حق تمام چهره‌هایی که در انقلاب حضور داشتند - به عنوان فرزندان انقلاب - پدری می‌کرد.

حجت‌الاسلام اسکندری تاکید کرد: بعد از رحلت حضرت امام خمینی(ره) مرحوم عسگراولادی یکی از چهره‌های ارادتمند به مقام معظم رهبری و معتقد به رهبری ایشان بود و در همه عمر جز به اسلام و انقلاب و محرومان نمی‌اندیشید.