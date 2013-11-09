بزرگترین تعزیه میدانی کشور در فارس اجرامی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد200 هنرمند واقعه تاریخی نهضت عاشورا را توسط تعزیه میدانی با 250 سال قدمت به عنوان یک اثر ملی درصحرارود فسا ازتوابع استان فارس به معرض دید دلدادگان سرور وسالارشهیدان، حضرت امام حسین (ع)، قرارمی دهند.

محمد کاظم رحمانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فسا با بیان این نکته که این تعزیه به عنوان میراث معنوی ایران ثبت ملی شده، بیان داشت: این کاررا محمود سیمکانی نگاشته و محمد شایق و وحید بنده خدا مشاوران بوده اند.

وی بابیان اینکه تعزیه صحرارود را بهمن و سیروس دستان کارگردانی می کنند، افزود: در این اثر هنری معنوی بیش از 200 هنرمند ایفای نقش خواهند کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا با اشاره به استقبال گسترده مردم فارس از بزرگترین تعزیه میدانی کشور در صحرارود فارس به عنوان یک اثر ملی در سال های گذشته، تصریح کرد: تعزیه صحرارود در تپه های الله اکبر این روستا و در زمینی به مساحت 5 هکتار با استقبال 50 هزار نفر به روی صحنه می رود.

رحمانی با تاکید بر اینکه این تعزیه میدانی 250 سال قدمت دارد، خاطرنشان کرد: چند سالی است علاوه بر توجه به اصول هنری اجرای تعزیه، مباحث تاریخی و پژوهشی نیز توسط نویسندگان و کارگردانان مورد توجه قرار می گیرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا در ادامه گفت: هرسال چند واقعه تاریخی نهضت عاشورا بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که امسال به حج ناتمام حضرت امام حسین (ع) و حرکت ایشان از مکه به سمت کوفه پرداخته می شود.

رحمانی شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) سفیرحضرت امام حسین (ع) را در این مسیر از دیگر وقایع مهم تعزیه امسال دانست و گفت: نماز ظهر عاشورا و شهادت حضرت علی اصغر(ع) نیز در مراسم امسال به طور ویژه نمایش داده می شود.

وی همچنین با اشاره به همکاری و هنرنمایی هنرمندان تجسمی شهرستان فسا در اجرای دکور این نمایش آیینی گفت: ماکتهای کم نظیری از کعبه دارالاماره کوفه خیمه گاه دشمنان و قیام حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در تعزیه امسال رونمایی می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا در پایان تاکید کرد: تعزیه صحرا رود امسال از ساعت هشت صبح 24 آبان ماه مصادف با 11 محرم الحرام در تپه های الله اکبر این روستا در 10 کیلومتری فسا اجرا می شود.