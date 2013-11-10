خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: هفتمین عنوان از مجموعه «یک ماه خون گرفته» شامل نوحه‌ها و مراثی غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت، توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر و راهی بازار نشر شد.

این کتاب که در قطع جیبی منتشر شده، همراه با یک لوح فشرده شامل اشعار و نوحه‌های محرم و صفر سازگار برای راهنمایی سبک خواندن اشعار، به بازار نشر عرضه شده است.

«طلوع ماه محرم»، «حضرت مسلم (ع)»، «ورودیه»، «اصحاب امام حسین (ع)»، «حضرت قاسم (ع)»، «حضرت علی اصغر (ع)»، «حضرت علی اکبر (ع)»، «حضرت عباس (ع)»، «عاشورای حسینی»، «شب یازدهم - دفن ابدان مطهر»، «مصائب کوفه»، «امام سجاد (ع)»، «مصائب شام»، «حضرت رقیه (س)»، «اربعین»، «ورود به مدینه»، «رحلت پیامبر اکرم (ص)»، «شهادت امام حسن مجتبی (ع)» و «شهادت امام رضا (ع)» بخش‌های کلی این کتابچه هستند که درباره شان نوحه و مراثی مختلفی سروده شده است.

یکی از نوحه‌های این کتاب را می‌خوانیم:

الله اکبر شد جدا دست علمدارم تنهاترین یارم

ماه بنی‌هاشم چراغ چشم خونبارم تنهاترین یارم

**********

ای دست بی دست حسین در بین دشمن‌ها

بودی تمام لشکر من با تن تنها

خون دل و اشک غمت شد وقف دامن‌ها

بی تو چگونه یا اخا رو در حرم آرم

تنهاترین یارم

***********

نقش زمین مقطع الاعضا شدی عباس

با زخم تن در موج خون زیبا شدی عباس

مثل زیارت نامه زهرا شدی عباس

باید ز زخم پیکرت گلبوسه بردارم

تنهاترین یارم

قرآن آیه آیه ام روی زمین افتاد

در زیر دست و پا گل ام البنین افتاد

ماه من از ضرب عمود آهنین افتاد

چون در میان دشمنان جسم تو بگذارم

تنهاترین یارم

************

عباس من تنها تو یار و یاورم بودی

سردار لشکر ساقی آب آورم بودی

تنها برادر نه که جان در پیکرم بودی

بودی در این صحرای خونین یار و غمخوارم

تنهاترین یارم

*************

ای بسته چشم از خون سر چشمی به من وا کن

عرض سلامی از لب خونین به زهرا کن

قد خمیده ی امامت را تماشا کن

رفتی ز دستم ای صفابخش دل زارم

تنهاترین یارم

این کتاب 328 صفحه، شمارگان 6 هزار و 500 نسخه و قیمت 6 هزار و 900 تومان منتشر شده است.