استاندار همدان: متقاضیان نهضت ملی مسکن نباید بلاتکلیف بمانند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی صبح یکشنبه در نشست شورای تامین مسکن استان همدان اظهار کرد: چنانچه در مقطعی امکان تخصیص زمین یا پروژه به برخی متقاضیان وجود نداشته است، باید از ابتدا به آنها اعلام می‌شد تا زمان تعیین تکلیف از واریز وجه خودداری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت شفافیت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن افزود: اکنون باید وضعیت متقاضیان فاقد زمین یا پروژه به‌صورت دقیق بررسی و برای هر یک راهکار مشخصی ارائه شود تا روند ساخت واحدهای مسکونی وارد مرحله اجرایی شود.

استاندار همدان با اشاره به احداث بخش قابل توجهی از واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرک تازه‌تاسیس پرواز، بیان کرد: لازم است متقاضیان در گروه‌های ۱۰ یا ۲۰ نفره دسته‌بندی شوند و وضعیت آنها بر مبنای میزان آورده، امتیاز و شرایط هر پروژه مشخص شود.

ملانوری‌شمسی گفت: هدف‌گذاری نهایی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرک پرواز همدان هشت هزار و ۲۷۶ واحد است و همه برنامه‌ریزی‌های بعدی باید بر اساس همین ظرفیت انجام شود.

وی با اشاره به آمار متقاضیان فاقد پروژه در استان افزود: سه هزار و ۱۴۲ متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده‌اند اما هنوز پروژه‌ای به آنها اختصاص نیافته است و از این تعداد یک هزار و ۶۵۲ نفر فاقد آورده مالی هستند، یک هزار و ۲۸۳ نفر آورده اولیه دارند و ۲۰۲ نفر نیز کمتر از ۴۰ میلیون تومان واریز کرده‌اند.

استاندار همدان تاکید کرد: برای متقاضیانی که هنوز پروژه‌ای به آنها تخصیص نیافته باید متناسب با شرایط هر گروه تعیین تکلیف صورت گیرد، زمین مورد نیاز تامین شود و عملیات اجرایی پروژه‌ها آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف جلوگیری از توقف روند ساخت‌وساز در استان و فراهم‌کردن زمینه ورود متقاضیان واجد شرایط به پروژه‌ها در چارچوب فرآیندی روشن و عادلانه است.

ملانوری شمسی در بخش دیگری از سخنان خود و در ارتباط با تعیین تکلیف متقاضیان انبوه‌سازی با آورده کمتر از ۵۰ میلیون تومان گفت: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی است و باید پس از بررسی شرایط پروژه‌ها زمینه آغاز هرچه سریع‌تر عملیات ساخت واحدها فراهم شود.

وی با اشاره به بررسی روند ساخت مدارس در طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در شهرک پرواز همدان ۶ قطعه آموزشی شامل هشت باب مدرسه و ۲ مجموعه حیات طیبه پیش‌بینی شده است.

استاندار همدان افزود: این فضاهای آموزشی پیش از این با مشکل تامین زمین روبه‌رو بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده این مسئله برطرف شده است.

وی ادامه داد: در نشست‌های پیشین شورای تامین مسکن مصوب شد اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان عملیات ساخت ۲ مجموعه حیات طیبه را آغاز کند و ساخت ۶ باب مدرسه دیگر نیز از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی استان پیگیری و آغاز شود.

ملانوری شمسی با تاکید بر ضرورت همزمانی تامین زیرساخت‌های آموزشی با احداث واحدهای مسکونی گفت: توسعه شهرک‌های مسکونی بدون پیش‌بینی فضاهای آموزشی، خدماتی، درمانی، ورزشی و دیگر نیازهای عمومی امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های اجرایی باید از آغاز اجرای پروژه‌ها، تامین این زیرساخت‌ها را در دستور کار قرار دهند.

وی درباره اجرای مصوبات شورای تامین مسکن هشدار داد و افزود: هر دستگاهی که مصوبات شورا را اجرا نکند یا برخلاف آن عمل کند باید پاسخگو باشد و در صورت احراز تخلف موضوع از مسیر قانونی پیگیری و علیه متخلفان اعلام جرم خواهد شد.

استاندار همدان با بیان اینکه معاون دادستان در نشست‌های شورای تامین مسکن حضور دارد، گفت: مصوبات پیشین شورا نیز باید بررسی شود تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا کوتاهی اقدامات قانونی لازم انجام گیرد.

وی همچنین خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های خدمات‌رسان در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شد و اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید متناسب با وظایف خود برای ایجاد زیرساخت‌ها و روساخت‌های مورد نیاز این پروژه‌ها همکاری کنند.

ملانوری شمسی افزود: اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب، برق و گاز در پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان باید همزمان با عملیات احداث واحدهای مسکونی دنبال شود تا متقاضیان پس از تحویل واحدها با کمبود خدمات و زیرساخت‌های ضروری مواجه نشوند.

وی با اشاره به پروژه ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان همدان گفت: این پروژه سال گذشته تعطیل بود اما با پیگیری دستگاه‌های اجرایی، خط آب و فاضلاب آن اجرا شده و اکنون از این نظر مشکلی ندارد.

استاندار همدان تاکید کرد: این رویکرد باید در دیگر پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز دنبال شود و کمبود خدمات زیربنایی نباید موجب توقف یا کندی ساخت واحدهای مسکونی شود.