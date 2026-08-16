به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی با اشاره به رسالت خطیر نظام آموزشی در معماری آینده جامعه، گفت: سیاستگذاری های حوزه آموزش و پرورش، نقشی تعیینکننده در تربیت نسلهای آینده دارد؛ چرا که پرورش صحیح یک انسان میتواند زمینهساز تحول در جامعه باشد و نباید از جایگاه اثرگذار نظام آموزش در این مسیر غفلت کرد.
وی با بیان اینکه آموزش صرفاً به حضور دانشآموز در کلاس و فراگیری محفوظات محدود نمیشود، افزود: باید با اتخاذ رویکردی چند بعدی، بستر لازم برای تعالی روحی، جسمانی و تربیتی دانشآموزان فراهم گردد تا خروجی این نظام، پرورش انسانهایی توسعهیافته و تحول آفرین باشد.
بابایی، در ادامه با اشاره به نتایج امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم، اظهار کرد: ارتقای میانگین نمرات پایههای یازدهم و دوازدهم، نیازمند برنامهریزی منسجم و بیش از پیش مجموعه آموزش و پرورش و مدیران مدارس است.
استاندار یزد با اشاره به قرارگیری در آستانه ایام برگزاری کنکور سراسری، خاطرنشان کرد: با توجه به شرکت ۱۴ هزار و ۴۳۶ داوطلب یزدی در ماراتن کنکور سراسری، ایجاد فضایی آرام و استاندارد برای برگزاری این آزمون از ضرورتهای اجتنابناپذیر است که دستگاههای متولی باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به استفاده حدود ۲۳ هزار دانشآموز از سرویس مدارس گفت: شهرداریها و دستگاههای ذیربط مکلف هستند با همافزایی و تدارک ناوگان حملونقل ایمن و کافی، دغدغه خانوادهها در حوزه سرویس مدارس را در آستانه سال تحصیلی مرتفع ساخته و از تحمیل هرگونه فشار مضاعف بر آنان جلوگیری کنند.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت سرانههای آموزشی و ورزشی استان گفت: در تدوین و ارائه گزارشِ سرانهها، باید سهم سرمایهگذاریهای ارزشمند خیّرین بهگونهای تفکیک و تبیین شود که این مشارکتهای مردمی، مانع از تخصیص و جذب حداکثری اعتبارات ملی برای توسعه زیرساختهای استان نگردد.
وی همچنین راهبری «طرح نهضت عدالت آموزشی» را از اولویتهای اساسی مدیریت استان خواند و تصریح کرد: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس موظف است این طرح را با جدیت و به صورت مستمر پیگیری کرده و گزارش اقدامات انجامشده را ارائه دهد.
استاندار یزد با تأکید بر جایگاه والای معلمان در منظومه فکری مدیریت ارشد استان، بیان داشت: مطالبات بر حق جامعه فرهنگیان و بازنشستگان این حوزه باید در قالب نشستهایی احصا و بررسی شود.
وی در همین راستا ادامه داد: مدیران آموزش و پرورش مکلف به شنیدن دغدغههای این قشر و ارائه راهکارهای عملیاتی هستند؛ مسائلی که در جغرافیای استان قابل گرهگشایی است باید فوراً حل و فصل شده و سایر موارد نیز با قدرت از مراجع ملی پیگیری شود.
گفتنی است در حاشیه این نشست، دو تن از دانشآموزان با اجرای برنامهای ویژه، از سالها مجاهدت و ایستادگی «استاندار آزاده یزد» در دوران دفاع مقدس تجلیل کرده و مراتب قدرشناسی نسل جدید را نسبت به اسوههای ایثار و مقاومت ابراز داشتند.
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