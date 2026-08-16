صاحبعلی رام، عصر شنبه بهمناسبت روز خبرنگار، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک این روز به فعالان رسانهای، از پیشرفت فیزیکی پروژه پل بزرگ کمربندی سرعین خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این پروژه در پاسخ به معضل چندیندههای ترافیک شهری و در راستای مطالبات شهروندان و گردشگران طراحی و اجرا شده است، اظهار کرد: فاز اول این پل، انشاءالله در دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
شهردار سرعین با تشریح مشخصات فنی این پروژه، افزود: این پل با دارا بودن ویژگیهای منحصربهفرد، یکی از نزدیکترین پلهای کشور از نظر مشخصات سازهای محسوب میشود؛ بهطوری که ارتفاع ستونهای آن به ۳۶ متر رسیده و طول لوپ فاز اول نیز ۴۵۰ متر است.
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