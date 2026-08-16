  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

پل کمربندی سرعین در دهه فجر افتتاح می‌شود

پل کمربندی سرعین در دهه فجر افتتاح می‌شود

اردبیل- شهردار سرعین با حضور در خبرگزاری مهر از افتتاح فاز اول پل بزرگ کمربندی این شهر در دهه فجر امسال خبر داد و آن را راه‌حلی برای معضل چندین‌دهه‌ای ترافیک شهری دانست.

صاحبعلی رام، عصر شنبه به‌مناسبت روز خبرنگار، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک این روز به فعالان رسانه‌ای، از پیشرفت فیزیکی پروژه پل بزرگ کمربندی سرعین خبر داد.

پل کمربندی سرعین در دهه فجر افتتاح می‌شود

وی با اشاره به اینکه این پروژه در پاسخ به معضل چندین‌دهه‌ای ترافیک شهری و در راستای مطالبات شهروندان و گردشگران طراحی و اجرا شده است، اظهار کرد: فاز اول این پل، ان‌شاءالله در دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار سرعین با تشریح مشخصات فنی این پروژه، افزود: این پل با دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد، یکی از نزدیک‌ترین پل‌های کشور از نظر مشخصات سازه‌ای محسوب می‌شود؛ به‌طوری که ارتفاع ستون‌های آن به ۳۶ متر رسیده و طول لوپ فاز اول نیز ۴۵۰ متر است.

کد مطلب 6917843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه