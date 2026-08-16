اتوبوس حامل محموله قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا بازیاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی طی یک عملیات اطلاعاتی، موفق به توقیف یک دستگاه اتوبوس در یکی از محورهای مواصلاتی استان شدند. در بازرسی از این خودرو، انواع کالای قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر با اشاره به ارزش بالای محموله مکشوفه، افزود: کارشناسان ارزش ریالی اقلام قاچاق کشف‌شده در این عملیات را بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند که شامل انواع کالاهای ممنوعه و غیرمجاز بوده است.

سرهنگ بازیاری کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.