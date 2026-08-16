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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

پزشکی خانواده در بویراحمد رسماً اجرا شد؛ درمان از پیشگیری آغاز می‌شود

پزشکی خانواده در بویراحمد رسماً اجرا شد؛ درمان از پیشگیری آغاز می‌شود

یاسوج-رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اجرای رسمی طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در بویراحمد با تمرکز بر پیشگیری و کاهش هزینه‌های درمان خبر داد.

سیده رقیه پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح تلاش می‌شود مسیر سلامت هر بیمار از سوی پزشک خانواده از ابتدا تا رسیدن به نتیجه مطلوب، یعنی حفظ و ارتقای سلامت، رصد و پیگیری شود.

وی افزود: با اجرای موفق طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع، رویکرد درمان‌محور و سنتی به سمت نظامی حرکت خواهد کرد که محور اصلی آن پیشگیری است و جامعه را به سمت حفظ سلامت به‌عنوان ارزشمندترین نعمت انسانی هدایت می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به ارائه خدمات در سه سطح گفت: سطح نخست این طرح در حوزه معاونت بهداشتی و با محوریت پیشگیری است و مراقبان سلامت و پزشکان خانواده در این سطح، خدمات بهداشتی، مراقبتی و پیشگیرانه را به مردم ارائه می‌کنند.

پناهی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف سطح نخست، شناسایی و کنترل بیماری‌های مزمن مانند فشار خون، دیابت و چربی خون است تا با تشخیص و مراقبت به‌موقع، از پیشرفت بیماری و تبدیل شدن آن به بیماری‌های صعب‌العلاج جلوگیری شود.

وی بیان کرد: در صورتی که بیمار به خدمات تخصصی نیاز داشته باشد، از سوی پزشک خانواده به سطح دوم، یعنی کلینیک‌ها و متخصصان، ارجاع داده می‌شود و پس از انجام خدمات تخصصی، بازخورد لازم به پزشک خانواده ارائه خواهد شد تا روند درمان بیمار همچنان تحت نظارت باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: در صورت نیاز به بستری یا دریافت خدمات فوق‌تخصصی، بیمار به سطح سوم که شامل بیمارستان‌ها و مراکز فوق‌تخصصی است ارجاع می‌شود.

پناهی با تأکید بر نقش این طرح در کاهش هزینه‌های درمان گفت: در مسیر پزشکی خانواده و نظام ارجاع، پرداخت از جیب مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و افرادی که مسیر سلامت خود را از طریق این نظام دنبال کنند، در ابتدای اجرای طرح چهار ویزیت نخست را به‌صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در سطح دوم نیز بیمار تنها ۱۵ درصد تعرفه دولتی خدمات را پرداخت می‌کند و در صورت نیاز به بستری، بستری شدن بیمار به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند همراهی مردم است تا بیماران با مراجعه به پزشک خانواده، مسیر مشخص و نظام‌مند دریافت خدمات سلامت را طی کنند و ضمن دسترسی سریع‌تر به خدمات مورد نیاز، از مراجعات غیرضروری و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.

کد مطلب 6917858

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      1 0
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      این موارد به تنهایی کافی نیست مواردی مثل غربالگری برای سرطان هم باید اضافه شود. پزشک خانواده با پول ویزیت کم بتواند آزمایش های غربالگری سرطان بنویسد و بیمه مثل تامین اجتماعی و سلامت باید وظیفه داشته باشند نسخه آن ها را قبول کنند وگرنه خانواده کم درآمد برای چکاپ نمی روند
    • علی IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      3 1
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      مگه مردم بیکارند که دائما ارجاع بشن شخصا من خودم ترجیح میدم وقتی بیماری دارم به یک متخصص مراجعه کنم به غیراز سرما خوردگی چون واقعا وقت ندارم به چندین پزشک مراجعه کنم ترجیخ میدم بیماری ام زود تشخیص داده بشه و زود درمان بشه حوصله دوندگی ندارم کارم زیاده و بالاخره همه اینطورند وقت اضافی ندارند
    • محمد رسولی IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 0
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      حقوق پزشک خانواده ۲۰ میلیون است آیا یک پزشک با این گرانی کمرشکن مستحق این چندر غاز می‌باشد مسیولین فکری به حال پزشکان که خانه بهداشت روستای دور انجام وظیفه میکنند باشند
    • علی ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
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      امیدوارم با اجرای این طرح شاهد کمک به اقشار کم درآمد جامعه باشیم

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