سیده رقیه پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح تلاش می‌شود مسیر سلامت هر بیمار از سوی پزشک خانواده از ابتدا تا رسیدن به نتیجه مطلوب، یعنی حفظ و ارتقای سلامت، رصد و پیگیری شود.

وی افزود: با اجرای موفق طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع، رویکرد درمان‌محور و سنتی به سمت نظامی حرکت خواهد کرد که محور اصلی آن پیشگیری است و جامعه را به سمت حفظ سلامت به‌عنوان ارزشمندترین نعمت انسانی هدایت می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به ارائه خدمات در سه سطح گفت: سطح نخست این طرح در حوزه معاونت بهداشتی و با محوریت پیشگیری است و مراقبان سلامت و پزشکان خانواده در این سطح، خدمات بهداشتی، مراقبتی و پیشگیرانه را به مردم ارائه می‌کنند.

پناهی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف سطح نخست، شناسایی و کنترل بیماری‌های مزمن مانند فشار خون، دیابت و چربی خون است تا با تشخیص و مراقبت به‌موقع، از پیشرفت بیماری و تبدیل شدن آن به بیماری‌های صعب‌العلاج جلوگیری شود.

وی بیان کرد: در صورتی که بیمار به خدمات تخصصی نیاز داشته باشد، از سوی پزشک خانواده به سطح دوم، یعنی کلینیک‌ها و متخصصان، ارجاع داده می‌شود و پس از انجام خدمات تخصصی، بازخورد لازم به پزشک خانواده ارائه خواهد شد تا روند درمان بیمار همچنان تحت نظارت باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: در صورت نیاز به بستری یا دریافت خدمات فوق‌تخصصی، بیمار به سطح سوم که شامل بیمارستان‌ها و مراکز فوق‌تخصصی است ارجاع می‌شود.

پناهی با تأکید بر نقش این طرح در کاهش هزینه‌های درمان گفت: در مسیر پزشکی خانواده و نظام ارجاع، پرداخت از جیب مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و افرادی که مسیر سلامت خود را از طریق این نظام دنبال کنند، در ابتدای اجرای طرح چهار ویزیت نخست را به‌صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در سطح دوم نیز بیمار تنها ۱۵ درصد تعرفه دولتی خدمات را پرداخت می‌کند و در صورت نیاز به بستری، بستری شدن بیمار به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند همراهی مردم است تا بیماران با مراجعه به پزشک خانواده، مسیر مشخص و نظام‌مند دریافت خدمات سلامت را طی کنند و ضمن دسترسی سریع‌تر به خدمات مورد نیاز، از مراجعات غیرضروری و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.