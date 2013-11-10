تعلل بسازبفروش ها در ساخت و ساز/ نرخ خانه کلنگی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، گشت و گذار در بازار مسکن نشان می دهد که برخی از بسازبفروش ها که قبل از رکود بازار و کاهش قیمت ها با مالکان خانه های کلنگی قرار داد بسته بودند در حال حاضر به دنبال راهکاری برای فسخ و یا عقب انداختن ساخت و ساز هستند و در شرایط فعلی ساخت، انجام نمی دهند.

در واقع کاهش قیمت مسکن موجب شده که برخی از بسازبفروش ها که پول کافی برای ادامه ساخت و ساز ندارند و تنها برای سود چند برابری وارد بازار مسکن شده بودند با مشکلاتی مواجه شوند که البته این موضوع در زمین هایی با متراژ کمتر بیشتر به چشم می خورد.

براین اساس سازندگانی که قدرت مالی بیشتری دارند سعی دارند پروژه های در دست اجرا را تکمیل کنند اما بخش دیگری از سازندگان از این بازار کنار کشیدند تا در شرایط دیگری وارد شوند بنابراین می توان گفت که شرایط کنونی برای آن دسته از بسازبفروش ها که به دنبال گرانی خانه بودند چندان مناسب نیست.

یک مالک خانه کلنگی در این باره به خبرنگار مهر، گفت: حدود 3 ماه پیش سازنده به ما اعلام کرد که خانه را تخلیه کنیم زیرا می خواهد با سرعت از پایان هفته کار را شروع کند.

وی افزود: پس از اینکه خانه را تخلیه کردیم با گذشت 3 ماه، هنوز خبری از تخریب نیست و سازنده هربار بهانه جدیدی را می آورد اما حاضر نیست که کار را شروع کند بنابراین به نظر می رسد که کاهش قیمت مسکن موجب بی میلی این سازنده شده باشد.

براساس این گزارش، کاهش قیمت مسکن و شکستن حباب قیمت ها موجب شده است که بسازبفروش هایی که تنها به فکر افزایش قیمت مسکن بودند و در مدت نوسان قیمت ها، خانه ها را خالی نگه می داشتند تا با قیمت بیشتری بفروشند از بازار مسکن خارج شدند.

در حال حاضر، بازار مسکن به سوی متعادل شدن قیمت ها پیش می رود و به نظر می رسد وضعیت برای دلالان و بسازبفروش ها چندان مناسب نباشد اما بهترین زمان برای خریداران واقعی مسکن است.

قیمت برخی از آپارتمان ها در تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، خانه کلنگی در محدوده سلیمانی - غفوری با متراژ 60 متر و یک طبقه، 164 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در ظفر نونهالان خانه ای با متراژ 45 متر زمین در دو طبقه، قابل سکونت با قیمت 450 میلیون تومان به فروش می رسد.

همچنین در یافت آباد - باقری خانه ای 50 متری در دو طبقه با نرخ 92 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در امیرآباد بالای فاطمی خانه ای با 178 متر مربع و سه طبقه بنای قابل استفاده متری 10 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می رسد.

در جمالزاده شمالی نبش نصرت، خانه ای با مساحت 200 مترمربع و قابل سکونت متری 7 میلیون و 900 هزار تومان قیمت گذاری شده است و در نیاوران جماران خانه ای با مساحت 135 مترمربع و قابل سکونت متری 14 میلیون تومان فروخته می شود.

در لواسان شهرک مخابرات 260 متر زمین با 330 مترمربع بنا بازسازی شده با قیمت 2 میلیارد تومان به فروش می رسد و در دردشت خانه کلنگی با متراژ 85 متر و عرض 5 با دو طبقه مسکونی متری 7 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین خانه ای کلنگی در خیابان جیحون با مساحت 98 متر و بر 6 متر قابل ساخت و سکونت 370 میلیون تومان فروخته می شود و در شهرک غرب - توحیدی خانه ای با مساحت 245 مترمربع و بر 9 متر متری 17 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.