رئال با هت تریک "رونالدو" سوسیداد را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان کارلو آنچلوتی در حضور بیش از 77 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو با نتیجه 5 بر یک میهمان خود رئال سوسیداد را بدرقه کردند. در این دیدار کریس رونالدو ستاره رئال هت تریک کرد و در دقایق (12، 26، پنالتی و 76) برای این تیم گل زد. کریم بنزما (18) و سامی خدیرا (36) گل‌های دیگر رئال را به ثمر رساندند.

در دیگر بازی های شنبه شب لالیگا نتایج زیر به دست آمد:

* ختافه یک - الچه یک

* آتلتیک بیلبائو 2 - لوانته یک

* سلتاویگو صفر - رایووایکانو 2

در ادامه رقابتهای این هفته لالیگا امشب (یکشنبه) 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* اسپانیول - سویا

* والنسیا - رئال وایادولید

* ویارئال - آتلتیکومادرید

* رئال بتیس - بارسلونا

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 34 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 33 امتیاز

3- رئال مادرید 31 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- ویارئال 23 امتیاز

--------------------------------------------

18- رئال وایادولید 11 امتیاز

19- اوساسونا 10 امتیاز (یک بازی بیشتر)

20- رئال بتیس 9 امتیاز