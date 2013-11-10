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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۲۰

هفته سیزدهم لالیگا؛

رئال با هت تریک "رونالدو" سوسیداد را شکست داد

رئال با هت تریک "رونالدو" سوسیداد را شکست داد

رقابتهای هفته سیزدهم لالیگا شنبه شب با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های رئال مادرید، آتلتیک بیلبائو و رایووایکانو مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان کارلو آنچلوتی در حضور بیش از 77 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو با نتیجه 5 بر یک میهمان خود رئال سوسیداد را بدرقه کردند. در این دیدار کریس رونالدو ستاره رئال هت تریک کرد و در دقایق (12، 26، پنالتی و 76) برای این تیم گل زد. کریم بنزما (18) و سامی خدیرا (36) گل‌های دیگر رئال را به ثمر رساندند.

در دیگر بازی های شنبه شب لالیگا نتایج زیر به دست آمد:
* ختافه یک - الچه یک

* آتلتیک بیلبائو 2 - لوانته یک

* سلتاویگو صفر - رایووایکانو 2

در ادامه رقابتهای این هفته لالیگا امشب (یکشنبه) 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
* اسپانیول - سویا
* والنسیا - رئال وایادولید
* ویارئال - آتلتیکومادرید
* رئال بتیس - بارسلونا

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 34 امتیاز
2- اتلتیکومادرید 33 امتیاز
3- رئال مادرید 31 امتیاز (یک بازی بیشتر)
4- ویارئال 23 امتیاز
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18- رئال وایادولید 11 امتیاز
19- اوساسونا 10 امتیاز (یک بازی بیشتر)
20- رئال بتیس 9 امتیاز

کد مطلب 2172789

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