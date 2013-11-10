به گزارش خبرنگار مهر، «آنچه بر دوش میکشیدند» عنوان مجموعهای از داستانهای کوتاه نویسندگان مطرح جهان با ترجمه یاشین آزادبیگی است. تیم اوبرایان، ری برادبری، شرلی جکسون، آر.یو جویس و ... تعدادی از نویسندگانی هستند که داستانشان در این کتاب چاپ میشود.
عنوان این کتاب از داستان تیم اوبرایان که در آن چاپ میشود، گرفته شده است. این کتاب 10 داستان کوتاه دارد و در 176 صفحه به چاپ خواهد رسید. «آنچه بر دوش میکشیدند» در حال حاضر زیر چاپ است و تا پایان این هفته چاپ شده و توزیع آن آغاز خواهد شد.
کتاب دیگری که نشر گلآذین تا پایان هفته راهی بازار نشر میکند، «زیر پلهای فراموشی» نام دارد که گزیده شعرهای کریستینا لوگْن شاعر سوئدی است. ترجمه این کتاب توسط رباب محب و وحید علیزاده انجام شده است و در گروه کتابهای جیبی این ناشر منتشر میشود.
«دروغهای قشنگ» نیز کتاب دیگری است که در نوبت انتشار این ناشر قرار دارد، اما هنوز مجوز چاپ را کسب نکرده است. به گفته مسئولان این نشر، این کتاب که مجموعهای از گزیده اشعار یانیس ریتسوس، شاعر یونانی است تا چندی دیگر مجوز گرفته و راهی بازار نشر میشود. اشعار این کتاب توسط علی عبداللهی ترجمه شده است.
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