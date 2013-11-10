5 نفر از رهبران اپوزیسیون در بنگلادش روانه زندان شدند/ معترضان اتوبوس آتش زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های خبری گزارش دادند که معترضان پیش از آغاز اعتصاب در شهر داکا پایتخت بنگلادش یک اتوبوس دو طبقه را به آتش کشیدند و با پلیس درگیر شدند.

موج جدید ناآرامی ها در بنگلادش پس از آن آغاز شد که پنج نفر از رهبران اپوزیسیون که نیمه شب جمعه و اوایل شنبه بازداشت شده بودند، به اتهام تلاش برای حمله به نیروهای پلیس و خشونت ها در پایتخت روانه زندان شدند.

بازداشت شخصیت های بانفوذ مخالفان پس از آن صورت گرفت که مخالفان از آغاز اعتصاب 72 ساعته از امروز یکشنبه با هدف تحت فشار قرار دادن نخست وزیر به منظور استعفا و برگزاری انتخابات تحت نظارت دولت موقت در ژانویه خبر دادند، این درحالی است که شیخ حسینه پیشنهاد تشکیل دولت موقت از تمام احزاب سیاسی به رهبری خود را مطرح کرده است.

در همین حال یکی از مقامات رسمی حزب ملی‌ گرای بنگلادش از بازداشت شماری از اعضای حزب ملی‌ گرای بنگلادش از جمله معاون پیشین نخست‌ وزیر خبر داد و گفت: بازداشت ها و حمله به خانه های مخالفان در راستای سرکوب اقدامات حزب مخالف دولت بوده است.