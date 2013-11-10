به گزارش خبرنگار مهر، پس از تحریم نفت و کاهش تولید نفت ایران، عراق به یکی از مهمتریم جایگزینان نفت صادراتی ایران در کشورهایی همچون هند، چین، سریلانکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حتی ترکیه تبدیل شده است.



گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت CNPC چین با وجود کارنامه ضعیف در صنعت نفت و گاز ایران، پس از تکمیل فاز اول، کلنگ عملیات توسعه فاز دوم میدان نفتی حلفایه را به زمین زده است، پروژه‌ای که بزرگ‌ترین سرمایه گذاری برون مرزی به عنوان یک پیمانکار برای آنها به شمار می‌آید.



بر این اساس احداث یک خط لوله انتقال نفت از استان جنوبی میسان تا بندر فاو، حفاری ٦٠ حلقه چاه جدید و برپایی یک مجتمع فرآورش نفت خام به ظرفیت ٥ میلیون تن در سال (١٠٠ هزار بشکه در روز)، مجموعه فعالیت‌هایی است که در فاز دوم توسعه میدان حلفایه انجام می شود.



در ادامه این شرکت چینی مدعی شده اند که با تکمیل فاز دوم حلفایه در اواسط سال ٢٠١٤ میلادی تولید نفت عراق ٢٠٠ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.



عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق، سال گذشته این ادعا را مطرح کرد که فاز سوم حلفایه، بشکه های نفت را روزانه ٤٠٠ هزار بشکه افزایش خواهد داد و با تکمیل نهایی آن تا پایان سال ٢٠١٦ میلادی حجم تولید آن روزانه ٦٠٠ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.



کنسرسیومی به رهبری شرکت CNPC چین و همکاری شرکت‌های توتال و پتروناس مالزی در دور دوم مناقصه‌های نفتی سال ٢٠٠٩ عراق موفق به دریافت حق امتیاز توسعه میدان نفتی حلفایه عراق شد و دولت بغداد در اوایل سال ٢٠١٠میلادی قرارداد نهایی توسعه این میدان را با کنسرسیوم یاد شده امضا کرد.



البته تاخیر چینی ها تنها به توسعه فاز 11 پارس جنوبی محدود نمی شود و شرکت های مختلف چینی همچون ساینوپک، CNPC و چندین شرکت نفتی چینی دیگر در طرح توسعه میادین مشترک نفتی ایران به ویژه با عراق تاخیرهایی را به صنعت نفت تحمیل کرده اند.



از این رو در حال حاضر شاهد در تاخیر افزایش و یا آغاز تولید نفت در برخی از میادین مشترک با عراق همچون آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران هستیم که با وجود گذشت بیش از 5 تا 6 سال از آغاز توسعه این میادین هنوز فازهای توسعه‌ای آن کامل و در مدار بهره‌برداری قرار نگرفته است.



با وجود تاخیر چینی‌ها در توسعه میادین مشترک نفتی، در شرایط فعلی ایران یکی از بزرگترین قراردادهای ساخت دکل‌های حفاری را با این کشور آسیایی امضا کرده ضمن آنکه واردات گسترده قطعات و تجهیزات غیر استاندارد و کیفیت پائین چینی به صنعت نفت کشور ادامه دارد.

واکنش رسمی ایران به تاخیرهای نفتی چین



به گزارش مهر، عبدالرضا حسین نژاد با اشاره به تاکید وزیر نفت برای توسعه هر چه سریعتر میدان های مشترک بخش خشکی به ویژه میدان یادآوران گفت: متاسفانه پیمانکار چینی تاخیرهای قابل توجهی در اجرای این طرح داشته، هر چند حفاری چاه ها تمام شده ولی در بخش احداث تاسیسات سطح الارضی بیش از ٤٥ درصد از پروژه باقیمانده، همچنین تجهیزات سرچاهی نیز تکمیل نشده است.



مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان اینکه هم اکنون روزانه ٢٥ هزار بشکه نفت از میدان مشترک یادآوران تولید می شود، تصریح کرد: در فازهای بعدی به ترتیب تولید روزانه ١٨٠ هزار بشکه نفت و تولید روزانه ٣٠٠ هزار بشکه نفت از این میدان هدف گذاری شده است.



این مقام مسئول از افزایش تولید نفت از میدان یادآوران از روزانه ٢٥ هزار بشکه به روزانه ٥٠ هزار بشکه در قالب تولید زودهنگام در سالجاری خبر داد و افزود: در فاز نخست توسعه میدان مشترک یادآوران رسیدن به سقف تولید ٨٥ هزار بشکه نفت در مدت ٥٩ ماه برنامه ریزی شده بود؛ این در حالی است که شرکت های چینی خواستار افزایش زمان اجرای پروژه به ٧٤ ماه هستند.



وی با اشاره به تاخیر شرکت سی.ان.پی.سی.آی چین (به عنوان پیمانکار) در طرح توسعه آزادگان جنوبی و شمالی گفت: این تاخیر برای ما قابل پذیرش نیست و در این زمینه تذکرهای قراردادی لازم نیز به آنها داده شده است.



این مقام مسئول تاکید کرد: دکل های حفاری این میدان مشترک به هر شکلی که امکان پذیر است، باید تامین شود و حساسیت ها و ضرورت های این موضوع با پیگیری جدی مجری طرح به شرکت پیمانکار ابلاغ شده است.



به گزارش مهر، توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی و شمالی از سوی شرکت CNPCI چین در دست اجرH است. هم اکنون روزانه٥٠ هزار بشکه نفت در قالب تولید زودهنگام از میدان آزادگان جنوبی در حال انجام است. توسعه این میدان در دو فاز انجام خواهد شد که در فاز نخست توسعه، تولید روزانه ٣٢٠ هزار بشکه نفت و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز و در فاز دوم توسعه، افزایش تولید نفت تا سقف ٦٠٠ هزار بشکه در روز در برنامه است.



طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی در قالب قرارداد بیع متقابل میان شرکت سی ان پی سی آی چین و شرکت ملی نفت ایران با مسئولیت اجرایی شرکت چینی بسته شده است. عملیات اجرایی طرح توسعه این میدان از شهریور سال ١٣٩١ همزمان با تصویب طرح جامع تجدید نظر شده توسعه میدان (RMDP) آغاز شد.