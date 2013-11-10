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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۳۸

با کمک یک خیر:

9 زندانی جرایم غیر عمد در شهرستان محلات آزاد شدند

9 زندانی جرایم غیر عمد در شهرستان محلات آزاد شدند

اراک - خبرگزاری مهر: با کمک یک فرد خیر، 9 نفر از مددجویان جرایم غیر عمد در زندان شهرستان محلات آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس  زندان شهرستان محلات طی هماهنگی به عمل آمده با مسئولین قضایی شهرستان یک فرد خیر در زندان حضور یافته و ضمن  بررسی وضعیت تعدادی از مددجویان با پرداخت  مبلغ  یک  میلیارد ريال (یکصد میلیون تومان ) زمینه آزادی 9  نفر از زندانیان جرایم غیر عمد  اين زندان فراهم را فراهم نمود.

داود غفاری در ادامه گفت: این گونه اقدامات تأثیرات مهمی در تحقق سیاستهای کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضایی کشور  و همچنین تبلیغ و گسترش فرهنگ ایثار و گذشت در مسير آزاد سازي زندانيان جرايم غير عمد در جامعه خواهد داشت.

همچنین در هفته گذشته نیز  با کمک 227 میلیون ریالی یک فرد خیر، 12 زنداني از زندان مرکزی اراک آزاد شدند.

 

کد مطلب 2173262

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