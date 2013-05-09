سیستم آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی بنیاد تعاون به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر نمایندگی بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان استان مرکزی گفت: این طرح با هزینه ای بالغ بر 2میلیارد و 450میلیون ریال از اعتبارات بلاعوض صندوق حمایت از کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و 480 میلیون ریال از اعتبارات بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی اجرا و به بهره برداری رسید.

کلهر بیان کرد: اجراي اين طرح به بهينه سازي اجراي طرحهاي كشاورزي و توليد نهال و صرفه جويي 50 درصدي در مصرف آب اين مجموعه كمك شاياني نموده است.

اشتغال بيش از 70 مددجو در بخش كشاورزي

وی همچنين ادامه داد: این طرح در جهت كاهش بهره برداري از منابع و سفره هاي زير زميني آب نيز تاثير قابل توجهي خواهد داشت.

وي در ادامه از اشتغال بيش از 70 مددجو در بخش كشاورزي خبرداد و تصریح کرد: برگزاري كلاس آموزش كشاورزي در رشته هاي زراعت و پرورش گل در فضاي آزاد جهت تعدادي از مددجويان نیز از دیگر برنامه های اجرایی این سازمان می باشد.