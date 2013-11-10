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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

حجت الاسلام محمدیان :

اعزام 138 نفر مبلغ در دهه اول ماه محرم در شهرستان آزادشهر

اعزام 138 نفر مبلغ در دهه اول ماه محرم در شهرستان آزادشهر

آزادشهر - خبرگزاری مهر: رئيس اداره تبليغات اسلامي آزادشهر گفت: 138 نفر مبلغ و مبلغه در دهه ول ماه محرم به مساجد, حسنيه ,تکايا و هيئات مذهبي شهرستان آزادشهر اعزام شدند .

حجت الاسلام محسن محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بمناسبت فرا رسيدن ماه محرم و بمنظور تبليغ و نشر فرهنگ اسلامي و احکام و شرعيات ديني و معارف اسلامي و تبيين فلسفه قيام سيدالشهدا (ع) تعداد 138 نفر از روحانيون اعزامي از دفتر تبليغات اسلامي قم, بومي, مستقر ، طرح هجرت و خواهران مبلغه  به مساجد, حسينيه, تکايا, و هيئات مذهبي شهر و روستاهاي آزادشهر اعزام شدند .

رئيس اداره تبليغات اسلامي آزادشهر گفت: اين مبلغان طي برنامه هاي ابلاغي و هماهنگي بعمل آمده با هيئت امناي مساجد و حسينيه ,تکايا و هيئات مذهبي جهت سخنراني, برپايي نماز جماعت , برگزاري کلاس هاي آموزشي احکام اسلامي و گفتمان ديني در ماه محرم به مساجد, حسينيه, تکايا و هيئات مذهبي اعزام شدند.

کد مطلب 2173264

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