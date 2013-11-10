توصیه سیاسی معاون رئیس جمهور به سجادی مانع رای اعتماد شد

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص علت عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: اگر سجادی مانند موضع‌گیری‎هایی که در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های سیاسی مجلس گرفت در صحن علنی مجلس نیز در خصوص استعفایش در مجلس ششم موضع‌گیری می کرد، رأی اعتماد مجلس را می توانست کسب کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز موضعی که مجلس از سجادی در خصوص استعفای مجلس ششم شنید، حرف‌های مناسبی نبود و باعث شد مجلس نتواند به ایشان اعتماد کند.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صحن مجلس شنیدم که یکی از معاونان رئیس جمهور به سجادی توصیه کرده که در خصوص استعفایش در جریان مجلس ششم صریح صحبت نکند که همین عدم موضع‌گیری موجب عدم اعتماد مجلس به وی شد.

به گزارش مهر، سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان در پاسخ به سوال نمایندگان در مورد استعفایش در مجلس ششم گفت: از این اقدام حمایت نمی کنم و نخواهم کرد، پیش آمده. این در حالی است که در فراکسیون‌های مجلس اعلام کرده بود که اقدامش در جریان استعفاهای مجلس ششم اشتباه بوده است.