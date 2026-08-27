به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنیزاده عصر پنجشنبه در جریان بازدید از شرکت صنعتی دریایی صدرا و آیین آغاز عملیات بارگیری سکوی مسکونی ۲۵۰۰ تنی میدان نفتی رشادت، اظهار کرد: حضور در بوشهر و مشاهده تداوم فعالیت پروژههای بزرگ نفتی در شرایط دشوار، نشاندهنده اراده و خودباوری متخصصان کشور است.
وی افزود: استان بوشهر در ادوار مختلف جنگ و محاصره، آماج شدیدترین حملات بوده است، اما آنچه حیرتآور است تداوم بیوقفه فعالیتها و پروژههای بزرگ نفتی در این استان و در شرایط سخت اقلیمی است.
سرمایهگذاری موتور محرک توسعه صنعتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حجم سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزه نفت و گاز گفت: بسیاری از این فعالیتها در گذشته توسط شرکتهای خارجی انجام میشد، اما امروز به دست متخصصان و جوانان ایرانی انجام میشود که مایه افتخار ملی است.
مدنیزاده با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در حال حاضر اولویت نخست کشور است، تصریح کرد: تمام سیاستگذاریها و تلاشهای دولت باید در نهایت به تحقق عینی سرمایهگذاری در بخشهای مولد منجر شود؛ همان چیزی که امروز در عملیات بارگیری سکوی ۲۵۰۰ تنی در بوشهر شاهد آن هستیم.
وی خاطرنشان کرد: استان بوشهر با همت مسئولان و فعالان اقتصادی، رتبه نخست کشور را در حوزه سرمایهگذاری کسب کرده است و این دستاورد میتواند به عنوان موتور محرک اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و زیرساختی عمل کند.
توان متخصصان ایرانی در پروژههای نفتی
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت ساخت سکوی مسکونی Q4 میدان نفتی رشادت اظهار کرد: ساخت این سکوی ۲۵۰۰ تنی در شرکت صنعتی دریایی صدرا بوشهر، گواه روشنی بر توانمندی مهندسی داخلی است.
وی ادامه داد: عبور از وابستگی به شرکتهای خارجی و اتکا به توان متخصصان داخلی در میادین حساس نفتی، علاوه بر کمک به حفظ شریانهای اقتصادی کشور، نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران در سختترین شرایط تحریمی نیز توان اجرای پروژههای بزرگ و راهبردی صنعتی را دارد.
مدنیزاده تأکید کرد: تداوم سرمایهگذاری و حمایت از ظرفیتهای داخلی، مسیر دستیابی به پیشرفت صنعتی، افزایش تولید و تقویت اقتصاد کشور را هموار خواهد کرد.
نظر شما