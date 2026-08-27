به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در آیین کلنگزنی پروژه ۴۸ واحدی خانه امید تفرش اظهار کرد: زمین مورد نیاز این پروژه به مساحت ۲ هزار مترمربع از سوی اداره راه و شهرسازی تأمین شده و شهرداری تفرش نیز پروانه ساختمانی آن را بهصورت رایگان صادر کرده است.
وی افزود: ارزش ریالی پروژه ۴۸ واحدی «خانه امید» تفرش حدود ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است و این طرح در قالب چهار بلوک ۱۲ واحدی اجرا میشود که نقش مهمی در تأمین مسکن اقشار محروم و نیازمند شهرستان خواهد داشت.
زندیه وکیلی تصریح کرد: هر یک از بلوکهای این پروژه در سه طبقه مسکونی و یک طبقه پیلوت احداث میشود و در هر طبقه چهار واحد مسکونی پیشبینی شده است و واحدهای مسکونی این طرح بهطور متوسط ۷۰ مترمربع زیربنا خواهند داشت که با هدف تأمین مسکن مناسب برای خانوادههای محروم و نیازمند شهرستان تفرش احداث میشوند.
وی ادامه داد: حمایت از محرومان و اقشار نیازمند و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به مسکن مناسب، از مهمترین وظایف مسئولان است و باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، اقدامات مؤثر و هدفمندی در این زمینه انجام شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: باید تمامی ظرفیتها و امکانات موجود برای اجرای پروژه ۴۸ واحدی «خانه امید» در شهرستان تفرش به کار گرفته شود تا این طرح با شتاب بیشتری پیش رفته و در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد و واحدهای مسکونی در اختیار خانوادههای واجد شرایط قرار گیرد.
وی افزود: پروژه «خانه امید» باید با نگاه به حل بخشی از نیاز واقعی مسکن در شهرستان دنبال شود و دستگاههای مسئول ضمن پرهیز از موازیکاری، موانع اجرایی پروژه را در کوتاهترین زمان برطرف کنند تا فرآیند ساخت تحت تأثیر بروکراسی اداری قرار نگیرد.
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