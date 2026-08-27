زندیه وکیلی: مفاخر علمی به الگوی عملی نسل جوان تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت پروفسور حسابی در تفرش اظهار کرد: در هفته دولت امسال بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ پروژه در استان مرکزی افتتاح میشود و از دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت امسال نیز بیش از ۳ هزار پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۸۰ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: طی یک سال گذشته حدود ۹۴۰ مگاوات برق خورشیدی در استان مرکزی به شبکه متصل شده و برنامهریزی برای توسعه ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز انجام شده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: اجرای این طرحها زمینه ایجاد حدود ۴۸ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده و نشان میدهد حتی در شرایط اقتصادی دشوار، تحریم و محدودیتهای مالی نیز با اراده و تکیه بر ظرفیتهای داخلی میتوان مسیر توسعه و خدمترسانی را ادامه داد.
وی ادامه داد: زندگی و خدمات شخصیتهایی همچون پروفسور حسابی نشان میدهد که حتی در شرایط دشوار نیز میتوان با اتکا به دانش، تخصص و توانمندیهای داخلی، در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور گام برداشت.
استاندار مرکزی تاکید کرد: استان مرکزی و شهرستان تفرش از ظرفیت ارزشمند مفاخر علمی و تاریخی همچون امیرکبیر و پروفسور حسابی برخوردارند و باید از این ظرفیت برای تقویت فعالیتهای علمی و دانشگاهی و شتاببخشی به روند توسعه استان بهره گرفت.
وی افزود: میراث علمی و تمدنی کشور پشتوانهای برای پیشرفت امروز و ساختن آینده است و الگوهای واقعی خدمت، تلاش و مسئولیتپذیری را به نسل جوان معرفی خواهد کرد.
زندیهوکیلی بیان کرد: در موزههای تمدن کشور ازبکستان، آثار و نام بسیاری از دانشمندان ایرانی از جمله ابنسینا، فارابی، ابوریحان بیرونی و خیام بهعنوان بخشی از میراث علمی و تمدنی منطقه معرفی شده است.
نظر شما