افتتاح فاز جديد ایستگاه هاي مطالعه در کردستان/8200 سنندجي عضو کتابخانه‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج اظهار داشت: راه اندازی ایستگاه های مطالعه می تواند در ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین آحاد جامعه موثر باشد.

وی افزود: برای عمومیت بخشیدن به مسئله کتاب در شهر سنندج باید تمامی دستگاه های اجرایی استان همکای و تعامل لازم را داشته باشند و در اين راستا شماري از ادارات و سازمان هاي دولتي در بخش فرهنگ رسالت مهمتري بر عهده دارند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان با اشاره به اینکه هشت هزار و 282 نفر عضو کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج هستند، بیان کرد: از مجموع این تعداد چهار هزار و 278 نفر زن و چهار هزار و چهار نفر مرد هستند.

احمدی یادآور شد: در حال حاضر 156 هزار و 504 عنوان کتاب و 206 هزار و 656 نسخه کتاب، منابع کتابخانه های این شهرستان را تشکیل داده اند.

وی با اشاره به تعداد اعضای جدید در کتابخانه ها ادامه داد: از مجموع سه هزار و 136 عضو تعداد هزار و 720 نفر زن و هزار و 416 نفر مرد هستند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان گفت: زیربنای کتابخانه های سنندج شش هزار و 249 متر مربع است و تعداد امانت 68 هزار و 978 کتاب و تعداد رایانه های موجود 38 عدد است.

احمدی اظهار داشت: خوشبختانه با بینش شهرداری شهرستان سنندج تا کنون سهم نیم درصدی کتابخانه ها از شهرداری پرداخت شده و انتظار می رود شهرداری شهرستان های تابعه نیز از این قانون پیروی کنند.

وی افزود: در حال حاضر سرانه مطالعه کتاب و کتابخوانی در کردستان شایسته استان فرهنگی نیست و انتظار می رود تمامی دستگاه های اجرایی استان همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان بیان کرد: مسئله کتاب مسئله ای فرابخشی است و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری باید تمامی مسئولان و آحاد جامعه در راستای ترویج و توسعه کتاب و کتابخوانی در استان گام بردارند.

احمدی یادآور شد: زاویه دید مسئولان در ترویج کتاب و کتابخوانی بسیار تاثیر گذار است و باید مسئله کتاب به عنوان گفتمان غالب در بین مسئولان تبدیل شود.

ساخت کتابخانه مرکزی نیاز استان فرهنگی کردستان است

وی در ادامه سخنان خود گفت: در حال حاضر با توجه به کمبود منابع ساخت کتابخانه مرکزی استان با چالش روبه رو است و انتظار می رود با همکاری مسئولان و رسانه های استان زمینه را برای جذب اعتبارات مناسب برای ساخت کتابخانه مرکزی فراهم کنیم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان افزود: ساخت کتابخانه مرکزی در توسعه زیر بنا و فضاهای مطالعه و سرانه کتابخوانی در استان تاثیر گذار است.

احمدی اظهار داشت: وجود فرهنگ غنی منطقه کردستان می طلبد که در نامگذاری اسامی کتابخانه ها از شخصیت ها و ادیبان برجسته استان استفاده شود.

وی در پايان بیان کرد: انتظار می رود با جذب اعتبارات مناسب در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از کتابخانه مرکزی باشیم.