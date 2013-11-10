به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: طی دو روز آینده ساعت کار بانک ها تغییری نخواهد کرد و شبکه بانکی در روزهای آینده طبق روال معمول فعالیت خواهد کرد و به مشتریان خدمات رسانی می کند.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در پی اعلام خبری مبنی بر کاهش ساعت کار ادارات فعال در تهران به دلیل تداوم پدیده آلودگی هوا و بر اساس اطلاعات واصله از معاون عمرانی استاندار تهران، به آگاهی شهروندان تهرانی می رساند بانک ها مشمول این مصوبه نیستند و طی دو روز آینده شبکه بانکی طبق روال معمول به ارائه خدمت به همشهریان عزیز خواهند پرداخت.