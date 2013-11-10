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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۳۲

اطلاعیه بانک مرکزی درباره ساعت کار بانک‌ها

اطلاعیه بانک مرکزی درباره ساعت کار بانک‌ها

بانک مرکزی در اطلاعیه ای با تاکید بر عدم تغییر ساعت کار بانک ها در دو روز آینده، از خدمات رسانی بانک ها طبق روال معمول به مشتریان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: طی دو روز آینده ساعت کار بانک ها تغییری نخواهد کرد و شبکه بانکی در روزهای آینده طبق روال معمول فعالیت خواهد کرد و به مشتریان خدمات رسانی می کند.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در پی اعلام خبری مبنی بر کاهش ساعت کار ادارات فعال در تهران به دلیل تداوم پدیده آلودگی هوا و بر اساس اطلاعات واصله از معاون عمرانی استاندار تهران، به آگاهی شهروندان تهرانی می رساند بانک ها مشمول این مصوبه نیستند و طی دو روز آینده شبکه بانکی طبق روال معمول به ارائه خدمت به همشهریان عزیز خواهند پرداخت.

کد مطلب 2173393

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