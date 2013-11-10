شبی یک میلیارد تومان هزینه تمیزی شهر است/ رایزنی با پلیس برای جمع آوری زباله دزدها

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران که در بیستمین جلسه شورا شنونده فعالیت ها و عملکرد سازمان مدیریت پسماند بودند بر تمرکز برنامه های سازمان برای آموزش و فرهنگ سازی در جهت کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدا تاکید کردند.

سید محمد فیاض مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درجریان ارائه گزارش از حوزه مدیریتش گفت: این سازمان با هدف ، حضور موثر درفوریت های شهری ، نظارت عالیه و سیاست گذاری درامور نظافت و پاکیزگی و تفکیک از مبدا زباله شهر تهران، جمع آوری پسماند های بیمارستانی و نیز دفن بهداشتی مواد غیر قابل بازیافت ایجاد شده است.

وی در ادامه با اشاره به میزان تولید زباله در تهران اشاره کرد و گفت: روزانه 6 هزار تن پسماند خانگی و 50 هزار تن نخاله ساختمانی تولید می شود که سازمان برای استحصال و پردازش زباله های خشک و تر طی سالهای گذشته برنامه هایی را به اجرا در آورده است.

فیاض خاطر نشان کرد: ظرفیت خطوط پردازش پسماند را به 7 هزار و 800 تن افزایش داده ایم و همه زباله ها در مقصد پردازش می شوند همچنین درتولید کود آلی کمپوست، ظرفیت اسمی را از روی 200 تن به 1770 تن روز رسانده ایم. که در سال 91 بیش از پنجاه و پنج هزار و هفتصد و نود و پنج تن کمپوست تولید کرده ایم.

وی افزود: درمرکز دفن آراد کوه، قرار داد ساخت تصفیه خانه شیرابه با ظرفیت 1400 متر مکعب آب قابل استفاده در درخت کاری را منعقد کرده ایم که در حال حاضر در فاز اول کار، حدود 150 متر مکعب برداشت آب داریم و برای فضای سبز اطراف سایت آراد کوه که حدود 450 هکتار است، مورد استفاده قرار می گیرد.

فیاض در ادامه افزود: 65 درصد زباله های شهرتهران، زباله های تر و 35 درصد خشک است که استحصال انرژی از پسماندهای شهری یکی دیگر از برنامه های سازمان است.

وی در ادامه به وجود قانون منع احداث زباله سوزها در تهران اشاره کرد و گفت: اگر این قانون اصلاح شود، بسیاری از هزینه های حمل زباله ها به مراکز پسماند که در خارج از شهر قرار دارد کاهش خواهد یافت.

مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران که در جلسه حضور داشت نیز بااشاره به اهمیت جمع آوری زباله در تهران گفت: درحال حاضر در تهران حدود 7500 تن زباله از 22 منطقه ، جمع آوری می شود که این میزان درایام پایانی سال به حدود روزانه 12 هزار تن می رسد.

وی افزود: سرانه تولید زباله در تهران ، برای هر نفر بیش از 800 گرم است در صورتی که در جهانی این رقم برای هر نفر حدود 450 تا 500 گرم است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران تاکید کرد: تلاش داریم که روی الگو مصرف و فرهنگ سازی کارهای بیشتری انجام دهیم .

به گفته عبداللهی در برخی مناطق تهران، روزانه تا 3 مرحله جمع آوری زباله صورت می گیرد که هزینه های بسیاری را بر شهر تحمیل می کند.

وی خاطر نشان کرد: زباله ها در سایت آراد کوه به صورت تفکیکی و پردازش شده دفن می شوند.

حقانی : تفکیک زباله از مبدا را جدی بگیرید

محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهرتهران که سابقه خدمتی اش معطوف به حوزه خدمات شهری است حوزه نگهداری شهر و خدمات شهر را شایسته تقدیر و تشکر دانست و افزود: نگهداری شهر یکی از برنامه های انتخاباتی شهردار تهران بود که درحضور اعضای دوره چهارم شورا از آن دفاع کرد به حق هم در این حوزه فعالیت های خوبی صورت گرفته که جای تشکر ویژه دارد.

وی در ادامه با اشاره به گزارش ارائه شده از حوزه پسماند نکات مورد نظرش را به صورت سوال مطرح کرد و گفت: در بخشی از گزارش به انعقاد قرارداد برای تصفیه 1400 متر مکعب شیرابه آرادکوه اشاره شد در صورتی که درگزارش آمد، 150 متر مکعب آب استحصال شده را دریافت می کنید چه زمانی به نقطه هدف می رسید و تولید 100 مگاوات برق براساس چه مقدار زباله است؟

حقانی افزود: تخلیه نخاله های ساختمانی در تلو وآب علی تا کی ادامه خواهد داشت؟ همچنین نقش نظارتی مدیریت پسماند بر مناطق 22 گانه چگونه اجرا می شود.

نایب رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران افزود: دردو سال اخیر هزینه رفت و روب شهر و جمع آوری زباله 3 برابر شده است چرا تفکیک از مبدا را جدی نمی گیرید و روی کاهش تولید زباله فرهنگسازی انجام نمی شود.

وی همچنین به بحث استفاده از نمک در فصل سرما اشاره کرد و گفت: باتوجه به هزینه های بالایی که برای آسفالت صورت می گیرد استفاده از نمک علاوه بر تخریب آسفالت و لاستیک خودروها ، فیزیک خاک را از بین برده و به درخت های حاشیه معابر نیز آسیب می رساند.

حقانی از معاون خدمات شهری خواست تا طی بخش نامه ایی، مناطق استفاده از نمک را در فصل سرما، به حداقل یا صفر برسانند.

مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری در خصوص هزینه نگهداشت شهر گفت: بودجه معاونت خدمات شهری برای جمع آوری زباله در تهران حدود 300 میلیارد تومان است که نزدیک به 2 درصد بودجه کل شهرداری است.

وی افزود: طی 7 و 8 سال گذشته هزینه نگهداشت 3 برابر شده است و در زمان مدیریت وی سعی شده هزینه ها ثابت بماند.

عبداللهی رویکرد معاونت را بر استفاده از نیروهای ایرانی درحوزه خدمات شهری عنوان کرد و افزود: افزایش حقوق کارگران بخش نظافت شهر را به گونه ایی افزایش داده ایم که بتوانیم کارگران ایرانی را در نگهداشت شهر داشته باشیم.

حافظی: اگر روزی 3 بار زباله جمع آوری می شود آموزش تفکیک زباله را هم تکراری کنید

رئیس کمیسیون سلامت شورا رفتار مدیریت شهری را در برخورد با تولید زباله ، انفعالی دانست و افزود: گزارش نشان میدهد که در مقابل تولید زباله و تفکیک آن انفعالی رفتار می کنیم چرا که تمام برنامه ها به سمت ارائه خدمات در جهت تولید بیشتر زباله است.

حافظی افزود: از منظر آموزش برای کاهش وتفکیک زباله کار قابل اثرگذاری ندیده ایم برای نمونه سطل های زباله نصب شده در معابر و کوچه ها محل جمع آوری زباله خشک است اما همه نوع زباله اعم از تر و خشک در آن ریخته می شود.

وی با اشاره به جمع آوری روزانه تا 3 مرحله زباله، گفت: حال که روزی 3 بار زباله جمع می شود آموزش کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدا هم دائم تکرار شود تا اثر گذار باشد.

وی به وجود مراکز جمع آوری و سایت دپوی زباله ها در جنوب وشمال شهر اشاره کرد و گفت: مسیر تولید زباله به سمت جنوب است ولی محل تفکیک و زباله سوز در شمال شهر است آیا این شیوه حمل و نقل توجیه فنی و اقتصادی دارد؟

رئیس کمیسیون سلامت شورا در خصوص ایجاد زباله سوزها در مناطق شهری گفت: با توجه به پیشرفت های روز دنیا و طراحی وتولید سیستم های مکانیزه زباله سوز، نصب دستگاه های زباله سوز در مناطق شهری از لحاظ زیست محیطی مانعی ندارد.

احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران شورا نیز افزود: کیفیت جمع آوری زباله کاهش یافته است سطل های زباله اغلب بدون درپوش بوده و شست و شوی آنها مرتب صورت نمی گیرد.

وی افزود: یکی از مراکز تولید زباله میادین تره و بار بود در بحث کاهش تولید زباله در میاین چه کارهایی صورت گرفته است.

معصومه آباد عضو کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز افزود: نسبت به برخی موضوعات فرهنگی در بحث پسماند وزباله عقب هستیم.

وی افزود: قرار بود 3 درصد از درآمد بازیافت زباله در مباحث فرهنگی وآموزش شهروندی هزینه شود.

آباد خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی پیمان کاران برای تفکیک زباله در همان مخازن نصب شده در معابر و خیابانها از کودکان استفاده می کنند چرا جلوی این سوء استفاده ها گرفته نمی شود.

مجتبی شاکری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز به سکونت کنار سایت آراد کوه اشاره کرد و گفت: زباله های تهران در خارج از شهر دفن می شود در صورتی که گزارش ها نشان می دهد در کنار سایت ها ی دفن زباله های تهران، افرادی ساکن هستند.

وی به دفن نخاله های ساختمان اشاره کرد و گفت: در منطقه تلو و آبعلی که پسماندهای ساختمانی دفن می شود باعث شده گونه های جنگلی و گیاهی منطقه در معرض آسیب قرار گیردبهتر نیست برای تبدیل این تپه های نخاله ایی به فضای سبز برنامه ای تدوین شود.

وی افزود: در گزارش ها باید تصویر درستی از وضعیت شهر داده شود برای مثال در بحث پسماندها، وارونگی هوا و ... تهران در چه وضعیتی قرار دارد.

پیرهادی عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز افزود: سازمان مدیریت پسماند از دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری قابل بررسی است برای نمونه وضعیت قراردادهایی سخت افزاری که این سازمان برای تفکیک و استحصال زباله و پسماند منعقد کرده است مشخص نیست.

وی افزود: در حوزه نرم افزاری نیز عملکرد به گونه ایی نبوده است که در زندگی شهروندی تغییر چندانی را شاهد باشیم . برای نمونه آموزش ها در حوزه کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدا تغییر رفتار شهروندان را در پی نداشته است.

پیرهادی در ادامه گفت: برای کاهش 7500 تن زباله چه کرده ایم؟

اسماعیل دوستی نایب رئیس کمیسیون عمران نیز به وضع بهداشتی و نامناسب بودن محل زندگی کارگران حوزه خدمات شهری اشاره کرد و گفت: نظارت خوبی روی کار پیمان کاران این حوزه صورت نمی گیرد متاسفانه در بخش کارگری ، از کارگران فصلی که اغلب آموزش لازم را ندیده اند استفاده می شود.

وی یادآور شد: در گذشته های نه چندان دور رفتگران امین محله ها بودند ، چون ماهیت کارگران این حوزه تغییر کرد بسیاری از ملاحظات و بایدهای این حوزه خدماتی نیز از بین رفت. برای نمونه محل زندگی واسکان این کارگران نامناسب است و حتی شرایط رعایت بهداشتی اولیه را هم ندارند.

در ادامه جلسه مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهرتهران با اشاره به اینکه جهت بحث نرم افزاری جمع آوری زباله که همان آموزش وتفکیک زباله از مبدا می باشد 3 درصد بودجه در نظر گرفته شده بود اظهار داشت: از نگاه ما این امر محقق نشد چرا که سازمان بازیافت به تنهایی نمی تواند از عهده این کار بر آید و معاونت اجتماعی وسازمان زیباسازی نیز باید به کمک بیایند.

وی در ادامه با اشاره به بحث سلامت در جمع آوری زباله ها گفت: میکروب زدایی سطل های جمع آوری زباله ها بایستی انجام شود و در جانمایی سطل ها نیز بهتر است دقت بیشتری شود.

طلایی در خصوص جمع آوری زباله های عفونی و ویژه نیز تاکید کرد: اینگونه پسماندها نیازمند یک برنامه ریزی ویژه است که معاونت خدمات شهری به همراه کمیسیون سلامت و خدمات شهی بایستی آن را پی گیری کنند.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران شورای شهرتهران نیز در خصوص طراحی سطل های جمع آوری زباله گفت: طراحی این سطل ها به گونه ای است که صدمه زدن به آنها بالاست ومی بایستی در طراحی آنها تجدید نظر شود.

وی با اشاره به اینکه مجتمع سازی در تهران توسعه یافته است اظهار داشت: جمع آوری زباله در مکان هایی که شهرداری در نظر گرفته است بامشکلاتی روبرواست بنابراین بهتر است ظروف جمع آوری زباله در داخل ساختمانها تعبیه شود و مسئولین جمع آوری زباله آنها را از درب منازل تحویل بگیرند.

دبیر: شبی یک میلیارد تومان هزینه تمیزی شهر است

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرتهران پس از ارائه گزارش مدیر عامل سازمان پسماند شهر تهران با اشاره به اعتبارات سازمان پسماند درخصوص جمع آوری زباله گفت: برای اینکه شهر تمیز باشد شبی حدود یک میلیارد تومان هزینه می شود.

دبیر درخصوص عوارض استفاده از نمک جهت باز کردن معابر در زمستان گفت: سازمان خدمات شهری بایستی از طریق رسانه ها بویژه رسانه ملی مردم را از عوارض تخریب آسفالت، صدمات به محیط زیست ناشی از استفاده از نمک آگاه کنند تا مردم دراینگونه مواقع همکاری لازم راداشته باشند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرتهران در ادامه با اشاره به اینکه یکسری دستورات جلسه شورای شهر مربوط به مسائل روزانه است اظهار داشت: بهتر است شوراچند موضوع مهم و اولویت دار شهر را در دستور کار قرار دهد.

به گفته دبیر : اجرای طرح تفصیلی طرح جامع مسئله بازیافت و نظارت چهار موضوع اولویت دار برای شورای شهر تهران هستند که بایستی تا حصول نتیجه پی گیری شوند.

مجتبی عبدالهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص تذکرات و نکات مطرح شده از سوی اعضای شورای شهر خاطر نشان کرد: تمام نکات به طور بند بند یادداشت شده و در برنامه های آتی خود آنها را پی گیری خواهیم کرد.

عبداللهی در خصوص ساماندهی کارگران خدمات شهری ، گفت: ساماندهی و ارائه خدمات بیشتر به این کارگران از دغدغه های سازمان است و خدمات جانبی به آنها نشات گرفته از این دغدغه است .

به گفته عبدالهی کامیونهای حمل زباله در سطح شهر مجهز به سیستم GPS هستند و توسط راهبر کنترل می شوند.

رایزنی برای جمع آوری زباله دزدها با همکاری پلیس و قوه قضاییه

وی همچنین درخصوص افرادی که در مخازن زباله اقدام به تفکیک زباله می کنند گفت: این افراد که عموما از اتباع خارجی نیز هستند به طور غیر رسمی اقدام به این کار می کنند چرا که در آمد روزانه خوبی دارند و ما به همین خاطر با قوه قضاییه ونیروی انتظامی در خصوص جمع آوری این افراد جلسات متعددی داشته ایم.

در پایان احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهرتهران با اشاره به بازدید اخیر خود از محله اطراف حرم عبدالعظیم حسنی در ری گفت: خانه های اطراف حرم بدلیل طرح توسعه حرم توسط آستان حرم عبدالعظیم حسنی در حال تملک است که متاسفانه تاکنون 25 درصد از آنها خریداری و تخریب شده است و 75 درصد تملک آن باقی مانده است که تخریب خانه های خریداری شده برای ساکنین این محله مزاحمت هایی ایجاد است.

وی افزود: در این بازدید اهالی محله ازگرد و خاک معابر گله داشتند که از شهرداری منطقه 20 خواسته شد فعلا روی این معابر ازآسفالت پوشیده شود تا زمان اجرای کامل پروژه اهالی محله در تنگنا نباشند.

مسجد جامعی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی در همه شرایط باید رعایت شود از معاونت خدمات شهری نیز خواست تا این موضوع را به طور ویژه پی گیری کنند.

تصویب یک فوریت لایحه متمم بودجه سال 92 شهرداری تهران

همچنین در این جلسه یک فوریت لایحه متمم بودجه سال 92 شهرداری تهران به تصویب رسید.

علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دفاع از یک فوریت این لایحه گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل بودجه نویسی سال 93 ضروریست تکلیف بودجه سال 92 مشخص شود.

بنابراین طبق روال سالهای متمادی شهرداری تهران با توجه به محقق شدن بخشی از در آمد می تواند اصلاحیه بودجه را در شش ماهه دوم به شورا ارائه دهد.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون بودجه شورا در نیمه اول سال 92 134 درصد از در آمد شهرداری محقق شده است.

رییس کمیسیون بودجه شورا افزود: شهرداری تهران به واسطه تحقق این مبلغ از در آمد در لایحه پیشنهادی خود مبلغی معادل سه هزارو پانهصد میلیارد تومان را در غالب متمم سال 92 به شورای شهر ارائه داده است.

احمد دنیامالی ریس کمیسیون عمران شورا نیز پیشنهاد تشکیل کمیسیون تلفیق را داد که مورد موافقت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش با تصویب یک فوریت متمم بودجه سال 92، کمیسیون های شش گانه شورا در خصوص ریز لایحه پیشنهادی تصمیم خواهند گرفت.