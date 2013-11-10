محمد علی عفتی داریانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تحقق درآمدهای سال جاری شهرداری تهران و به منظور تسریع در بهره برداری و اتمام پروژه های بزرگ شهری، متمم بودجه سال 92 تهیه و تدوین و هشتم آبان ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری با اشاره به اصول کلی تهیه و تدوین متمم بودجه گفت: تامین اعتبار ناشی از تسریع در انجام پروژه های مهم و اولویت دار، تامین اعتبار پروژه های سرمایه ای نیمه تمام مناطق و ...، تامین اعتبار بابت نگهداشت هر چه بهتر شهر از اولویتهای متمم بودجه سال 92 است.

وی اظهار داشت: لایحه متمم بودجه سال 92 شهرداری تهران از حیث درآمدها و هزینه بالغ بر سه هزار و پانصد میلیارد تومان است که نزدیک به 90درصد اعتبار پیشنهادی معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای و نگهداشت است که به تفکیک ماموریتهای شش گانه شهرداری و حوزه های اجرایی و مناطق 22گانه ارائه شده است.

داریانی با اشاره به تعامل و همفکری مطلوب بین شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران و همچنین با توجه به مازاد تحقق درآمدهای مصوب شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد: با تصویب لایحه متمم بودجه شاهد تسریع در انجام پروژه‌ها و خدمت مضاعف به شهروندان تهرانی باشیم.