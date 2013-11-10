  1. جامعه
  2. شهری
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۸:۵۴

ارسال متمم 3 هزارو 500 میلیارد تومانی شهرداری به شورا / تاکید براجرای پروژه‌های سرمایه ای

ارسال متمم 3 هزارو 500 میلیارد تومانی شهرداری به شورا / تاکید براجرای پروژه‌های سرمایه ای

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری با بیان اینکه متمم بودجه سال 92شهرداری تهران به شورا ارسال شد گفت: لایحه متمم بودجه از نظر درآمدها و هزینه بالغ بر سه هزار و پانصد میلیارد تومان است.

محمد علی عفتی داریانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تحقق درآمدهای سال جاری شهرداری تهران و به منظور تسریع در بهره برداری و اتمام پروژه های بزرگ شهری، متمم بودجه سال 92 تهیه و تدوین و هشتم آبان ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری با اشاره به اصول کلی تهیه و تدوین متمم بودجه گفت: تامین اعتبار ناشی از تسریع در انجام پروژه های مهم و اولویت دار، تامین اعتبار پروژه های سرمایه ای نیمه تمام مناطق و ...، تامین اعتبار بابت نگهداشت هر چه بهتر شهر از اولویتهای متمم بودجه سال 92 است.

وی اظهار داشت: لایحه متمم بودجه سال 92 شهرداری تهران از حیث درآمدها و هزینه بالغ بر سه هزار و پانصد میلیارد تومان است که نزدیک به 90درصد اعتبار پیشنهادی معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای و نگهداشت است که به تفکیک ماموریتهای شش گانه شهرداری و حوزه های اجرایی و مناطق 22گانه ارائه شده است.

داریانی با اشاره به تعامل و همفکری مطلوب بین شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران و همچنین با توجه به مازاد تحقق درآمدهای مصوب شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد: با تصویب لایحه متمم بودجه شاهد تسریع در انجام پروژه‌ها و خدمت مضاعف به شهروندان تهرانی باشیم.

کد مطلب 2172782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها