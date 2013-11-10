حضور به موقع اورژانس اجتماعي از وقوع حادثه ای در مشهد جلوگیری کرد

محمد غفاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته طی تماس 125 به خط 123 کارشناسان اورژانس اجتماعی سه دقیقه پس از تماس در محل حضور یافته و با تلاش روانشناس در صحبت کردن با مددجو بعد از نیم ساعت فردی که به قصد خودکشی خود را از طبقه پنجم آویزان کرده بود به پشت بام برگشت.

نيرو هاي اورژانس اجتماعي با تجربه هستند

كارشناس آسيب هاي اجتماعي بهزيستي خراسان رضوي گفت: نيرو هاي اورژانس اجتماعي آموزش ديده و با تجربه هستند و تا به حال موردي به آن ارجاع نشده كه حل نشده باقي بماند.

غفاري زاده بیان كرد: گروه هاي هدف اورژانس اجتماعي افراد جواني هستند و نياز به ياري و خدمت كساني دارند كه حرفشان را فهميده و آنها را درك كنند.

وي افزود: نيروهاي اورژانس اجتماعي بايد بتوانند متناسب با نياز گروه هاي هدف راهكارهاي اساسي ارائه دهند كه خود مستلزم آموزش هاي تخصصي دارند.

آموزش هاي تخصصي مستمر برای نیرو ها

كارشناس آسيب هاي اجتماعي بهزيستي خراسان رضوي اظهار كرد: سازمان بهزيستي براي نيروهاي اورژانس اجتماعي به طور مستمر آموزش هاي تخصصي ارائه مي دهد تا هميشه گروه هاي ارزنده و متخصص براي خدمت دهي ارجاع كند.

غفاری زاده تصریح كرد: نیرو های اورژانس اجتماعی نزدیک به یک دهه است که کار می کنند و تجربه کافی در این زمینه دارند.

وی با اشاره به نجات مردی 32 ساله از خودکشی توسط کارشناس اورژانس اجتماعی بیان کرد: این فرد ششمین نفری بود که توسط این کارشناس نجات می یافت.

حضور بعد از سه دقیقه

كارشناس آسيب هاي اجتماعي بهزيستي خراسان رضوي اظهار کرد: این روانشناس حدود یک ساعت هم روی پشت بام با فردی که اقدام به خود کشی کرده بود و همسرش صحبت کرده و در نتیجه او را به کلی از خود کشی منصرف و به خانه برگرداند.

غفاری زاده تصریح کرد: روانشناس اورژانس اجتماعی از ماموران 125، 110 و 115 خواست که کاری با وی نداشته و او را تنها بگذارند.

اختلافات شدید خانوادگی علت اصلی اقدام به خودکشی

وی افزود: این فرد سابقه خودکشی های مکرری داشته و از شخصیت مضطرب و پریشانی برخوردار بوده و دارای افسردگی شدید بوده است.

كارشناس آسيب هاي اجتماعي بهزيستي خراسان رضوي بیان کرد: فرد مددجو و همسرش اختلافات شدیدی با یکدیگر در زندگی مشترک داشته و از شرایط روحی و روانی نامساعدی برخوردار بودند.

غفاری زاده با اشاره به گزارش روانشناس حاضر در محل اظهار کرد: این خانواده به دلیل عدم تفاهم اخلاقی، عدم پایبندی به اصول زندگی مشترک، مشکلات شخصیتی زوجین، خیانت، سبک زندگی نامناسب و دخالت خانواده های دو طرف در زندگی مشترک آنها دچار شرایط نامساعد روحی شده و منجر به اقدام به خودکشی فرد شده بود.

وی بیان کرد: بعد از صحبت های روانشناسان آنها متقاعد شده که به مرکز مداخله در بحران بهزیستی مراجعه تا مشکلات آنها به طور تخصصی حل شود.

كارشناس آسيب هاي اجتماعي بهزيستي خراسان رضوي افزود: در صورت عدم مراجعه آنها به مراکز مداخله در بحران تیم خدمات سیار به درب منزل آنها مراجعه و از نزدیک به مشکل آنها رسیدگی می کنند.