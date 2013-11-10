شهروندان دیگر به پارکبانها پول پرداخت نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبر تغییر روش دریافت و پرداخت پارکبانان شهر تهران در نشست معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با مدیرعامل شهربان و حریم بان و پیمانکاران پارکبان اعلام شد.
احسان شریفی مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان در ابتدای این نشست با تاکید بر اینکه موضوع پارکبان یکی از نقاط اصلی تماس شهروندان با شهرداری تهران است تصریح کرد: همه ما علاقمند به حل مسایل پارک حاشیهای در خیابانهای شهر هستیم، تا هم رفت و آمد تسهیل شود و هم امکان پارک خودور شهروندان برای توقفهای کوتاه مدت در حاشیه خیابانها بیشتر شود.
او خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بنای ما این است که چارچوب مصوب شورای اسلامی شهر تهران و اخلاق را در تماس با شهروندان و همچنین کرامت پارکبانها را به دقت رعایت و لحاظ کنیم، بررسیهای گستردهای درباره تغییرات ضروری و اثر بخش مورد نیاز در فعالیهای پارکبان و شیوه تعامل با شهروندان انجام دادیم و به نتایج خوبی دست یافتیم.
مدیر عامل شرکت شهربان و حریمبان افزود: نگاه به این موضوع در شهرداری تهران و مجموعه شهربان و حریم بان در حال تغییر است؛ به موضوع پارکبان به عنوان یک پروژه درآمدزا برای شهرداری تهران نگاه نمیکنیم ؛ هدف ما ساماندهی پارک حاشیهای خودروهاست؛ که بر همین اساس شیوه پرداختها به پارکبان تغییر می کند و از ابزار الکترونیکی استفاده میکنیم و مبنا را هم کارتهای ویژه مترو و اتوبوس قرار دادهایم.
شریفی در ادامه گفت: شهروندان در طرح جدید می توانند از طریق کارتهای هوشمند حمل و نقل عمومی و هم از طریق تلفن همراه هزینه پارکبان را تا 12 ساعت پس از پارک خودرو پرداخت کنند.
او افزود: مطالعهها و بررسیهای مورد نیاز این طرح انجام شده است و به زودی در چند خیابان شهر به صورت نمونه اجرای آن شروع میشود.
مدیرعامل شهربان و حریم بان خاطر نشان کرد : نیازها و سرفصلهای آموزشی ویژهای برای پارکبانها در حال طراحی و تدوین است که پس از ابلاغ این سرفصلها کلیه عوامل پارکبان موظفند که این آموزشها را پشت سر گذاشته باشند و نیروهای جدید نیز باید گواهینامه گذراندن این دورهها را داشته باشند.
او افزود : از این پس پیمانکاران نیز رتبه بندی میشوند و به هر پیمانکار با توجه به توانمندیها و صلاحیتهایش کار واگذار خواهد شد.
در ادامه این نشست دکتر چناری معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به نیاز شهر به فرهنگسازی در موضوع پارک حاشیهای خاطر نشان کرد: با فعال شدن پارک حاشیهای هوشمند پارکبان حذف نخواهد شد و حتی اگر زمانی همه نقاط پارک حاشیهای شهر نیز هوشمند باشد همچنان به نیروهای پارکبان برای موضوع فرهنگسازی نیاز داریم.
او افزود : باید این مطلب را که جای پارک روبروی منزل و مغازه متعلق به شهر است نه مالک آن خانه یا مغازه باور داشته باشیم و انتظار داریم که همه پارک حاشیهای را متعلق به جامعه بدانند.
معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اینکه مهمترین نکته در پارک حاشیهای عدالت محوری است تاکید کرد : ما ترافیک را ترافیک انسان محور میبینیم و معتقدیم مردم باید در آمد و شد خود احساس آرامش و امنیت داشته باشند.
چناری با بیان اینکه خوشبختانه در مدیریت جدید شرکت شهربان و حریم بان حساسیتها به موضوع پارکبان بسیار ویژه است تصریح کرد: ما از همه ظرفیتها برای افزایش کیفیت خدمات پارکبان در شهر استفاده میکنیم.
پیمانکاران پارکبان در این نشست به مشکلات ، دغدغهها ومسایلی که در موضوع پارکبان دارند اشاره کردند؛ ضعف اعمال قانون بر خودروهای متخلف، ممانعت برخی مغازهدارها از فعالیتهای پارکبان و تعریف نشده بودن شغل پارکبان از جمله مهمترین مشکلاتی بود که پیمانکاران در این نشست اعلام کردند و بنا شد شرکت شهربان و حریم بان و معاونت اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای حل آنها اقدامات و هماهنگیهای لازم را انجام دهند.
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