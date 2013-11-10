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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۳۵

شهروندان دیگر به پارکبانها پول پرداخت نمی کنند

شهروندان دیگر به پارکبانها پول پرداخت نمی کنند

پرداخت مستقیم پول به پارکبانهای سطح شهر با اجرای طرح جدید پارکبان متوقف می شود؛ شهروندان برای پرداخت هزینه پارکبان 12 ساعت مهلت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبر تغییر روش دریافت و پرداخت پارکبانان شهر تهران در نشست معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با مدیرعامل شهربان و حریم بان و پیمانکاران پارکبان اعلام شد.
احسان شریفی مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان در ابتدای این نشست با تاکید بر اینکه موضوع پارکبان یکی از نقاط اصلی تماس شهروندان با شهرداری تهران است تصریح کرد: همه ما علاقمند به حل مسایل پارک حاشیه‌ای در خیابانهای شهر هستیم، تا هم رفت و آمد تسهیل شود و هم امکان پارک خودور شهروندان برای توقف‌های کوتاه مدت در حاشیه خیابانها بیشتر شود.

او خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بنای ما این است که چارچوب مصوب شورای اسلامی شهر تهران و اخلاق را در تماس با شهروندان و همچنین کرامت پارکبانها را به دقت رعایت و لحاظ کنیم، بررسی‌های گسترده‌ای درباره تغییرات ضروری و اثر بخش مورد نیاز در فعالیهای پارکبان و شیوه تعامل با شهروندان انجام دادیم و به نتایج خوبی دست یافتیم.

مدیر عامل شرکت شهربان و حریم‌بان افزود: نگاه به این موضوع در شهرداری تهران و مجموعه شهربان و حریم بان در حال تغییر است؛  به موضوع پارکبان به عنوان یک پروژه درآمدزا برای شهرداری تهران نگاه نمی‌کنیم ؛ هدف ما ساماندهی پارک حاشیه‌ای خودروهاست؛ که بر همین اساس شیوه پرداخت‌ها به پارکبان تغییر می کند و از ابزار الکترونیکی استفاده می‌کنیم و مبنا را هم کارتهای ویژه مترو و اتوبوس قرار داده‌ایم.

شریفی در ادامه گفت: شهروندان در طرح جدید می توانند از طریق کارتهای هوشمند حمل و نقل عمومی و هم از طریق تلفن همراه هزینه پارکبان را تا 12 ساعت پس از پارک خودرو پرداخت کنند.

او افزود: مطالعه‌ها و بررسی‌های مورد نیاز این طرح انجام شده است و به زودی در چند خیابان شهر به صورت نمونه اجرای آن شروع می‌شود.

مدیرعامل شهربان و حریم بان خاطر نشان کرد : نیازها و سرفصل‌های آموزشی ویژه‌ای برای پارکبان‌ها در حال طراحی و تدوین است که پس از ابلاغ این سرفصل‌ها کلیه عوامل پارکبان موظفند که این آموزش‌ها را پشت سر گذاشته باشند و نیروهای جدید نیز باید گواهی‌نامه گذراندن این دوره‌ها را داشته باشند.

او افزود : از این پس پیمانکاران نیز رتبه بندی می‌شوند و به هر پیمانکار با توجه به توانمندی‌ها و صلاحیت‌هایش کار واگذار خواهد شد.

در ادامه این نشست دکتر چناری معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به نیاز شهر به فرهنگ‌سازی در موضوع پارک حاشیه‌ای خاطر نشان کرد: با فعال شدن پارک حاشیه‌ای هوشمند پارکبان حذف نخواهد شد و حتی اگر زمانی همه نقاط پارک حاشیه‌ای شهر نیز هوشمند باشد همچنان به نیروهای پارکبان برای موضوع فرهنگ‌سازی نیاز داریم.

او افزود : باید این مطلب را که جای پارک روبروی منزل و مغازه متعلق به شهر است نه مالک آن خانه یا مغازه باور داشته باشیم و انتظار داریم که همه پارک حاشیه‌ای را متعلق به جامعه بدانند.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اینکه مهمترین نکته در پارک حاشیه‌ای عدالت محوری است تاکید کرد : ما ترافیک را ترافیک انسان محور می‌بینیم و معتقدیم مردم باید در آمد و شد خود احساس آرامش و امنیت داشته باشند.

چناری با بیان اینکه خوشبختانه در مدیریت جدید شرکت شهربان و حریم بان حساسیت‌ها به موضوع پارکبان بسیار ویژه است تصریح کرد: ما از همه ظرفیتها برای افزایش کیفیت خدمات پارکبان در شهر استفاده می‌کنیم.
پیمانکاران پارکبان در این نشست به مشکلات ، دغدغه‌ها ومسایلی که در موضوع پارکبان دارند اشاره کردند؛ ضعف اعمال قانون بر خودروهای متخلف، ممانعت برخی مغازه‌دارها از فعالیت‌های پارکبان و تعریف نشده بودن شغل پارکبان از جمله مهمترین مشکلاتی بود که پیمانکاران در این نشست اعلام کردند و بنا شد شرکت شهربان و حریم بان و معاونت اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای حل آنها اقدامات و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

کد مطلب 2173421

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