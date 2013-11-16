داوود اوغلو:اختلافی میان ترکیه وآمریکا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد داوود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه در آستانه سفر به آمریکا و دیدار با همتای آمریکایی خود با درج مطلبی در "فارین پالسی" مدعی شد آمریکا و کشورش در حال دور شدن از همدیگر نیستند.

وی در این مطال مدعی شد: من مخالف کسانی هستم که می گویند آمریکا در حال دور شدن از متحدان منطقه ای خود است.

وی مدعی شد: در خصوص روابط ترکیه و آمریکا واقعیت این است که مدت های طولانی متحد بوده ایم و این اتحاد همچنان ادامه دارد و در اوضاع و احوال کنونی خاور میانه و سوریه همکاری دو کشور برای برقراری نظم در منطقه و جهان ضروری است.

داوود اوغلو با اشاره به همکاری ترکیه با غرب در تحولات سال های اخیر خاورمیانه و انقلاب های عربی می نویسد، ماندن در کنار غرب در بحران های منطقه ای نشانه وفا داری ترکیه به ارزش های جهانی است و نشان دهنده اهمیت این موضوع در سیاست خارجی ما است.

داوود اغلو در بخشی دیگر از اظهاراتش می گوید: ترکیه حتی از سیاست تعامل اوباما رئیس جمهور آمریکا با ایران نیزحمایت کرده است.

وزیر خارجه ترکیه بدون اشاره به کمک ها و حمایت های کشورش از گروه های افراطی و تروریست های تکفیری در سوریه در اظهاراتی که نوعی فرار به جلو تلقی می شود مدعی شده است، با وجود هشدارهای مکرر و فراوان ما درباره افراطی گرایی در سوریه ،جامعه جهانی برای حل این مشکل اقدام مناسبی نکرده است.

اظهارات داوود اوغلو در حالی صورت می گیرد که سیاست های منطقه ای این کشور در منطقه به ویژه با شکست سنگینی مواجه شده و اختلافات اساسی بر سر مسائل سوریه بین آمریکا و دیگر متحدان منطقه ای این کشور مثل عربستان سعودی به وجود آمده است و به همین دلیلی این روزهای شاهد دیدارهای مکرر مقامات ترک از کشورهای مختلف منطقه از جمله عراق و ایران برای یارگیری های جدید در منطقه هستیم.