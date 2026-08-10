گودرزی: نباید دوقطبی کاذب صلح و جنگ ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عصر امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵) طی نشست خبری، اظهار کرد: ملت ایران اجازه غلط‌های زیادی را به آمریکا و نظام سلطه نمی‌دهد و ملت ایران پیروز نهایی است.



وی متذکر شد: جنگ تحمیلی ناجوانمردانه‌ای علیه ملت ایران شکل گرفت، اما باید احساس پیروزی در میان مردم تقویت شود که در این میان رسانه‌ها نقش زیادی دارد.



سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فراموش نکنیم دشمن آمده بود تا ایران را از نقشه جهان حذف کند و کار را تمام‌ کند و نظام جمهوری اسلامی ایران را سقوط‌ کرده می‌دانست، اما محاسباتش غلط از آب درآمد و زمین‌گیر شد.



نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: افزایش تاب‌آوری مردم موضوع مهمی است، چراکه این تاب‌آوری در جنگ اراده اهمیت دارد و پیروزی نهایی کسی است که مقاومت بیشتری داشته باشد.



وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم دو قطبی در کشور شکل گیرد، تصریح کرد: نباید دوقطبی کاذب صلح و جنگ ایجاد شود، چرا که این کار ناعادلانه، غیرمنصفانه و غیرشرافتمندانه است. جنگ ما مبنایی است، چرا که ما استقلال‌طلب هستیم و آن‌ها سلطه‌طلب هستند و ما نمی‌خواهیم بیگانگان برای ما تصمیم بگیرند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره آخرین وضعیت استیضاح وزرا در مجلس، گفت: ما یک استیضاح ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی داریم که از سوی هیات رئیسه به کمیسیون اجتماعی انجام شده و باید در دستور کار قرار می گرفت، اما بنا بر ملاحظاتی در دستور کار قرار نگرفت. البته بنا به خواست نمایندگان طبیعتا می تواند مسیر خود را طی کند.



وی ادامه داد: در خصوص استیضاح‌هایی که از سوی هیات رییسه به کمیسیون ها ارجاع نشده است، همکاران پیگیری می کنند اما توصیه مجلس این است که دولت خودش نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند. بهتر است خود دولت قبل از هر تصمیمی از سوی مجلس، کابینه را ترمیم کند چراکه مسیر کم هزینه‌تری است. نگاه قالب بر مجلس مچ گیری از دولت نیست، بلکه ما به دنبال کمک به دولت هستیم.



گودرزی تاکید کرد: دولت در خط مقدم خدمت به مردم است و وظیفه ما کمک به دولت است. امیدواریم دولت ترمیم کابینه را انجام دهد. این حرف هم که در شرایط جنگی جابجایی و تغییر در دولت درست نیست، حرف دقیقی نیست.



گودرزی درباره بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع، گفت: هرگاه دولت به مجلس معرفی کند، مجلس آمادگی دارد با فوریت برای رای اعتماد به وزرا اقدام کند.



وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس برنامه‌ای برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارد، گفت: در پیام رهبر انقلاب به مناسب روز مجلس اشاره شد که نیاز به اصلاح برنامه هفتم و بودجه است. نگاه مجلس نیز بر همین موضوع است.



وی افزود: بحث ماده ۴۶ برنامه هفتم مطالبه مجلس است که در اولویت اجرای دولت قرار گیرد. اما با توجه به اینکه وارد نیمه پایانی سال شده و دولت باید بودجه سال ۱۴۰۶ را تدوین کند، ممکن است تمرکز بر بودجه ۱۴۰۶ برای اعمال اصلاحات باشد. البته مجلس این آمادگی را دارد که در قالب طرح های مختلف برخی از اصلاحات را در دستور کار قرار دهد.

وی در پاسخ به سوالی درباره مطالبات بازنشستگان و ضرورت توجه به آنان، گفت: یکی از مصوبات مجلس یازدهم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود و در لوایح بودجه سالانه هم منابع آن را در نظر گرفتیم.



گودرزی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی، گفت: مسئله دقیق در این زمینه این است که اصلاحی که در این لایحه درباره مستمری بازنشستگان است، به نفع کارگران و حداقل بگیران و قاطبه کارگران و کارکنان خواهد بود.



سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در درون این اصلاحیه یک متناسب‌سازی دائمی خواهد بود و میانگین ریالی برای سال‌های پایانی در نظرگرفته نخواهد نشد.



وی افزود: چنانچه این اصلاحیه در مجلس تصویب شود، لازم‌الاجرا خواهد بود و از سال ۱۴۱۰ و پلکانی اجرا خواهد شد. از سوی دیگر،میانگین دستمزد درنظر گرفته خواهد شد، نه میانگین ریالی. از این طریق مستمری بازنشستگان افزایش متعارف و دائمی خواهد داشت.



گودرزی تاکید کرد: اصلاحات مستمری بازنشستگان که در لایحه «اصلاح برخی مواد قانون تامین اجتماعی» دیده شده است، به نفع کارگران و حداقل‌بگیران خواهد بود.



سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و مطالبات فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۱ گفت: اجرای رتبه‌بندی معلمان که مقدمات قانونی آن در مجلس قبل فراهم شده بود، با هماهنگی دولت و مجلس به مرحله اجرا رسید و مقرر بود این طرح از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ عملیاتی شود که در نهایت الزامات اجرای آن در نیمه دوم همان سال فراهم شد.



گودرزی با اشاره به بازنشستگی شماری از فرهنگیان در این بازه زمانی، اظهار کرد: در جریان اجرای رتبه‌بندی، برخی از همکاران فرهنگی بازنشسته شدند و به آنان وعده داده شد منابع لازم برای پرداخت مطالباتشان در قالب قانون بودجه پیش‌بینی شود، اما متأسفانه تاکنون منابعی که در مصوبات بودجه برای پوشش موارد مندرج در احکام آنان در نظر گرفته شده، کفایت لازم را نداشته است.



وی افزود: علاوه بر مطالبات ناشی از اجرای رتبه‌بندی و معوقات فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۱، مزایای مربوط به برخی دیگر از همکاران نیز در احکام صادرشده پیش‌بینی شده بود و ضروری است دولت برای تأمین منابع مورد نیاز این بخش‌ها اقدام کند.



سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبه رسانه‌ها و مردم برای پخش زنده و به‌موقع مذاکرات صحن علنی مجلس گفت: بر اساس قانون اساسی، اصل انتشار جلسات علنی مجلس رعایت می‌شود و مذاکرات صحن با فاصله از طریق رادیو فرهنگ و شبکه خبر پخش می‌شود، اما مطالبه مشترک اصحاب رسانه، حقوقدانان، مردم و علاقه‌مندانی که به‌ویژه از طریق تلویزیون مذاکرات مجلس را دنبال می‌کنند، این است که اخبار و مذاکرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.



گودرزی اظهار کرد: مردم حق دارند اخبار و مذاکرات مجلس را به‌موقع دریافت کنند و نمایندگان و همکاران نیز بر این موضوع تأکید دارند. بنده نیز در این زمینه پیگیری‌هایی انجام داده‌ام و تلاش می‌کنیم این مسئله را به شکل مناسبی حل کنیم.



وی افزود: البته شرط مجلس این است که تمامی ترتیبات و الزامات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رعایت شود و هر اقدامی در این زمینه باید در چارچوب آیین‌نامه داخلی صورت گیرد.



انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود به هفته آینده موکول شد



گودرزی در ادامه درباره روند انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود روز یکشنبه صبح در هیأت‌رئیسه مجلس مطرح و در دستور کار قرار گرفت و قرار بود این انتخاب امروز انجام شود، اما به دلیل وجود نطق‌های نمایندگان، سه دستور مربوط به اعاده مصوبات از شورای نگهبان و همچنین بررسی لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، شرایط برای انجام این انتخابات فراهم نشد.



وی تصریح کرد: بنا داشتیم موضوع انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود را امروز به سرانجام برسانیم، اما ان‌شاءالله در نخستین جلسه کاری مجلس شورای اسلامی در هفته آینده، که در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد، هم مباحث تقنینی و هم مباحث نظارتی را دنبال خواهیم کرد و انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود نیز انجام می‌شود.



این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود با انتخاب رؤسای سایر کمیسیون‌های مجلس متفاوت است و رئیس این کمیسیون باید با رأی تمامی نمایندگان مجلس انتخاب شود.



حاکمیت ایران بر تنگه هرمز باید تثبیت شود



سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی «طرح اقدام راهبردی تامین امنیت تنگه هرمز» در مجلس، اظهار کرد: حدود ۱۲ طرح در این زمینه از سوی نمایندگان ارائه شده و جلسات متعددی نیز برای بررسی این طرح‌ها برگزار شده است.



گودرزی افزود: روز گذشته کلیات طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت تنگه هرمز» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر جلسات این کمیسیون برای بررسی جزئیات طرح در حال برگزاری است. پس از نهایی شدن جزئیات و ارجاع طرح به هیأت‌رئیسه، این موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.



وی با تأکید بر اینکه این طرح با هدف تأمین منافع ملی کشور دنبال می‌شود، گفت: در این طرح ضمن تأکید بر اصل حسن همجواری، اجازه نخواهیم داد از این آبراه حیاتی سوءاستفاده شود. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز باید تثبیت شود و این طرح می‌تواند نقش مهمی در خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز ایفا کند.



سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس تاکید کرد: دشمنان باید بدانند که به هیچ وجه بازگشایی تنگه هرمز راه حل نظامی ندارد و وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ بازنخواهد گشت.



گودرزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تفاهم احتمالی ایران و عمان باید به تصویب مجلس برسد، گفت: برابر قانون آنچه معاهده بین‌المللی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خارجی باشد و الزام آور باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.



وی ادامه داد: هنوز در این زمینه پیمانی منعقد نشده است و به محض اینکه پیمانی نهایی شود، به مجلس خواهد آمد؛ مگر اینکه با نظر رهبر انقلاب، شورای عالی امنیت ملی در این مورد تصمیم‌گیری کند.



سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت رسیدگی به مطالبات کامیون‌داران و رانندگان، گفت: همه ما باید قدردان صنف رانندگان به ویژه رانندگان جاده‌ای باشیم.



وی ادامه داد: رانندگان جاده‌ای مطالبات به حقی از جمله برای بیمه دارند که در کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس طرح مربوط به آن بررسی شد. درباره شمولیت این موضوع بحثهایی مطرح است که پس از تعیین تکلیف در کمیسیون‌های مجلس، در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به محض تصویب در مجلس، قطعا رضایت‌مندی برای این قشر به دنبال خواهد داشت.



گودرزی گفت: با توجه به اینکه جمعی از رانندگان کامیون که در طرح نوسازی ناوگان فرسوده شرکت های وارد کننده ناوگان سنگین در تبریز شرکت کرده بودند، مالباخته هستند، باید دستور ویژه داده شود که قوه قضائیه به پرونده کلاهبرداری از این رانندگان و کامیون داران ورود جدی کند.



دولت و مجلس باید درباره ساماندهی نیروهای شرکتی به درک مشترک برسند



سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اظهار کرد: در این زمینه میان مجلس و دولت اختلاف در برداشت و درک وجود دارد و اگر بتوانیم به یک درک مشترک برسیم، بخش قابل توجهی از اختلافات برطرف خواهد شد. در حال حاضر شاهد نوعی بوروکراسی پنهان هستیم.



وی با اشاره به اینکه شخص رئیس‌جمهور نسبت به این موضوع دغدغه دارد، افزود: تصمیم اخیر هیات دولت نشان می‌دهد که همچنان بروکراسی سایه به قوت خود باقی است و قرار است شرکت‌های واسطه همچنان وجود داشته باشند.



سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس ادامه داد: اگر قرار باشد حقوق و دستمزد کارگران از سوی مبدأ پرداخت شود، دیگر نیازی به وجود شرکت‌های واسطه نخواهد بود. دولت باید در این زمینه پای کار بیاید و چنانچه در هر بخش از قانون ایرادی وجود دارد، مجلس آمادگی دارد نسبت به اصلاح آن اقدام کند. همچنین اگر اشکالی در عملکرد دولت وجود دارد، دولت می‌تواند آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد.



گودرزی تصریح کرد: در حال حاضر با یک مدل شکست‌خورده مواجه هستیم و دولت باید تکلیف این موضوع را مشخص کند. اکنون نه قرارداد مستقیمی میان دولت و کارکنان وجود دارد و نه موضوع واگذاری و برون‌سپاری به شکل مشخص تعیین تکلیف شده است. اگر وضعیت کارگر بهبود پیدا کند، وضعیت جامعه نیز بهتر خواهد شد.



سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در ادامه، درباره افزایش قیمت بنزین و کاهش سهمیه نیز گفت: دیدگاه مجلس، اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. سیاست‌های قیمتی الزاماً نمی‌تواند مشکل قاچاق و کمبود سوخت در کشور را برطرف کند.



وی افزود: البته دولت همراهی کرد و مجلس نیز به این موضوع ورود و آن را پیگیری کرد و در حال حاضر بحث سیاست قیمتی متوقف شده است. وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت نیرو متعهد شده بودند برای رفع ناترازی در حوزه انرژی اقداماتی انجام دهند. شخص رئیس‌جمهور نیز بر استفاده از انرژی خورشیدی تأکید دارد، اما اقدامات انجام‌شده تاکنون کافی نبوده است.



گودرزی تأکید کرد: تا زمانی که سیاست‌ها اصلاح نشوند، اصلاحات قیمتی نمی‌توانند مشکل را حل کنند. بیش از ۳۵ درصد بنزین از طریق کارت جایگاه‌داران مصرف می‌شود و این موضوع موجب ایجاد عدم شفافیت شده و حتی ممکن است زمینه پولشویی را فراهم کند.



وی در ادامه با طرح این پرسش که چرا سهمیه بنزین به کارت ملی منتقل نمی‌شود، گفت: فردی یک میلیارد تومان در جایگاه با کارت پرداخت کرده است، آیا واقعاً به همین میزان بنزین مصرف کرده است؟ چرا انتقال سهمیه به کارت ملی انجام نمی‌شود؟ چه کسی مانع اجرای این طرح و توزیع عادلانه بنزین در کشور است؟



گودرزی اظهار کرد: حدود ۱۱۵ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید وجود دارد که ۲۵ میلیون مترمکعب آن باید برای خدمات عمومی اختصاص پیدا کند و باقی‌مانده میان مردم توزیع شود. چرا آن فرد روستایی که خودرو ندارد، نباید بتواند سهم خود را از بنزین دریافت کند؟



نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای ادامه داد: اگر هدف این است که جلوی قاچاق گرفته شود و مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف در کشور شکل بگیرد، باید سیاست‌های غیرقیمتی در اولویت تصمیم‌گیری دولت قرار داشته باشد؛ به‌ویژه موضوع انتقال سهمیه بنزین به کد ملی باید مورد توجه قرار گیرد.



وی تأکید کرد: بسیار نامناسب است که ۳۵ درصد بنزین از طریق کارت جایگاه‌داران و با قیمت لیتری ۵ هزار تومان مصرف شود؛ چنین شرایطی قاچاق را جذاب می‌کند. حداقل باید مشخص باشد چه کسانی در کشور از جایگاه‌داران سوخت دریافت می‌کنند.



سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس گفت: امیدوارم با تعامل میان دولت و مجلس، شاهد اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت و همچنین تحقق سایر اصلاحات غیرقیمتی در حوزه سوخت باشیم.

وی درباره نحوه دهک‌بندی خانوارها و لزوم اصلاح رقم کالابرگ، اظهار کرد: حفظ قدرت خرید خانوار، به‌ویژه برای اقشار حاضر در دهک‌های پایین جامعه، باید به عنوان یک اولویت غیرقابل تغییر مورد توجه قرار گیرد. دولت موظف است با افزایش اعتبارات مربوط به کالابرگ، شکاف ایجادشده بر اثر تورم را جبران و پوشش دهد، البته این افزایش اعتبارات باید به شکل پلکانی و با تمرکز ویژه بر دهک‌های کم‌درآمد اعمال شود.



گودرزی بیان کرد: در جلسات اخیر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت اصلاح فوری شیوه دهک‌بندی تأکید شده است. مدل فعلی که عمدتاً بر شاخص‌های جمعیتی استوار است، باید به یک مدل «درآمدمحور» تغییر کند. قابل قبول نیست که تنها به دلیل اختلاف اندک در میزان درآمد، یک خانواده در دهک ۱۰ و خانواده دیگری در دهک ۹ قرار بگیرد و در نتیجه از عدالت توزیعی محروم شود.



وی افزود: کمیسیون آمادگی کامل دارد در زمینه تأمین منابع مالی و همچنین نظارت بر اجرای صحیح این طرح، حضور فعال داشته باشد تا هیچ خانوار مستحقی از چرخه حمایت‌های در نظر گرفته‌شده خارج نشود.



شورای هماهنگی مجلس؛ بستری برای ایجاد فهم مشترک در مسائل کشور



وی در ادامه درباره عملکرد «شورای هماهنگی مجلس» گفت: این شورا با حضور رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و همچنین رؤسای کمیسیون‌های تخصصی تشکیل می‌شود و بستری برای ایجاد فهم و نگاه مشترک نسبت به مسائل کشور فراهم می‌کند.



گودرزی افزود: برگزاری منظم جلسات ماهانه شورای هماهنگی، فرصت مناسبی است تا با بررسی دقیق تهدیدها و فرصت‌های موجود، اولویت‌های اصلی کشور مشخص و تبیین شود و از شکل‌گیری هم‌پوشانی‌های غیرضروری جلوگیری شود.



وی ادامه داد: هر اندازه هماهنگی میان ارکان مختلف مجلس افزایش پیدا کند، ظرفیت‌های اجرایی نیز ارتقا خواهد یافت و روند گره‌گشایی از مشکلات مردم با سرعت و دقت بیشتری دنبال می‌شود.



وی با اشاره به سابقه تشکیل این شورا، اظهار کرد: البته باید توجه داشت که تشکیل شورای هماهنگی اقدام جدید یا نوظهوری نیست و در ادوار گذشته مجلس نیز این شورا با شکل‌ها و سازوکارهای مختلف وجود داشته است. من نیز به دلیل سوابقی که در دوره‌های پیشین داشته‌ام، با سازوکار فعالیت و خروجی‌های این جلسات بیگانه نیستم.



گودرزی تأکید کرد: با این حال، اعتقاد دارم تقویت این ساختار و استفاده هوشمندانه از ظرفیت آن، یک «حسن تدبیر» است که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری مجلس و پیشبرد بهتر امور کشور کمک قابل توجهی کند.

هر توافقی درباره خزر بدون تأیید مجلس فاقد اعتبار است



وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال کاهش سهم ایران از دریای خزر و اینکه آیا توافقی در این زمینه از سوی دولت به امضا رسیده یا در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم، هنوز چنین موضوعی به مجلس ارائه نشده است. هر توافقی نیز که در دولت‌های گذشته در این زمینه صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار خواهد بود، مگر آنکه به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.



وی ادامه داد: تردیدی نداشته باشید که مجلس با حساسیت بالا و با محوریت تأمین سهم منطقی ایران و صیانت از منافع ملی، به این موضوع ورود خواهد کرد. همچنین تأکید می‌کنم هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شود، حتماً در زمان مناسب و در همان مقطع، به اطلاع مردم خواهد رسید.



این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس نسبت به این موضوع حساسیت کامل دارد و اطمینان داشته باشید که بدون هیچ تعارفی و صرفاً بر مبنای منافع ملی، موضوع را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.



وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به برداشت کشورهای دیگر از منابع دریای خزر، مجلس چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و دولت را با چه محدودیت‌ها، قیود و الزاماتی مواجه کند، گفت: در این زمینه دیدگاه مشخصی دارم و با کارشناسان نیز جلساتی برگزار کرده و موضوع را به‌صورت مفصل مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ با این حال، از آنجا که در جایگاه سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس قرار دارم، اجازه دهید این لایحه ابتدا به مجلس ارجاع شود و در چارچوب تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن، می‌توانیم درباره جزئیات و ابعاد مختلف موضوع با سهولت بیشتری صحبت کنیم.



وی افزود: تصور می‌کنم به‌صورت غیرمستقیم نیز اشاره کردم که این مسئله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و قطعاً مجلس شورای اسلامی با دقت و حساسیت لازم آن را بررسی خواهد کرد، چراکه موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.



سیاست‌های دولت باید در جهت حفظ قدرت خرید خانوار باشد



سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس در ادامه، درباره سیاست‌های دولت برای حفظ قدرت خرید خانوار نیز گفت: سیاستی که اتخاذ می‌شود باید در جهت حفظ قدرت خرید مردم و خانوارها باشد. البته این موضوع به این معنا نیست که دولت الزاماً باید به دنبال افزایش قیمت‌ها باشد.



وی تأکید کرد: علاوه بر این، لازم است سیاست‌ها نیز اصلاح و تغییر پیدا کنند. یکی از موارد مهم، اصلاح شیوه دهک‌بندی است؛ چراکه در شرایط فعلی، دهک‌بندی به شکل جمعیتی انجام شده و جمعیت کشور را به ۱۰ دهک برابر تقسیم کرده‌اند، در حالی که مبنای صحیح باید دهک‌بندی درآمدی باشد.



گودرزی ادامه داد: هم روش دهک‌بندی باید اصلاح شود و هم باید به هر شکل ممکن، منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی و تأمین شود.