برق ۱۹ چاه آب غیرمجاز در بروجرد قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امرایی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب و طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی، برق ۱۹ حلقه چاه متخلف در شهرستان با دستور قضایی قطع شد.

وی با اشاره به ماهیت تخلفات این چاه‌ها، تصریح کرد: موارد احصا شده شامل کشت محصولات با نیاز آبی بالا، برداشت بی‌رویه و جبران‌ناپذیر از منابع آب، تغییر در منصوبات تأسیسات چاه و همچنین نصب‌نشدن کنتور هوشمند است که همگی در تناقض آشکار با ضوابط بهره‌برداری پایدار از منابع آب قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد، تأکید کرد: نظارت و برخورد قانونی با متخلفان تا زمان دستیابی به نتایج مطلوب در چارچوب مقررات ادامه خواهد یافت و هیچ‌گونه اغماضی در مقابل اقدامات مخرب سرمایه‌های ملی، علی‌الخصوص منابع آب پذیرفتنی نیست.