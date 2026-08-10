به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر، شمار فزایندهای از کسبوکارهای ایرانی خطوط تلفن سنتی خود را با سرویسهای مبتنی بر اینترنت جایگزین کردهاند. این گزارش با تکیه بر آمار و ارقام بازار ارتباطات ثابت، به بررسی دلایل این کوچ، میزان صرفهجویی هزینهها و امکانات نسل جدید تلفن ابری میپردازد. یافتهها نشان میدهد سرعت راهاندازی، مالکیت دائمی شماره و امکانات نرمافزاری پیشرفته، سه عامل اصلی تصمیم کسبوکارها برای مهاجرت بودهاند و کارشناسان پیشبینی میکنند طی پنج سال آینده، بیش از ۷۰ درصد شرکتها بهطور کامل به VoIP مهاجرت کنند.
در سالهای اخیر، شاهد تحولی بنیادین در زیرساختهای ارتباطی کسبوکارهای ایرانی بودهایم. فناوری VoIP (Voice over Internet Protocol) که روزگاری یک راهحل جایگزین و کمهزینه محسوب میشد، امروز به انتخاب اول شرکتها، استارتاپها و حتی سازمانهای بزرگ تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد که در سه سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد کسبوکارهای کوچک و متوسط ایرانی حداقل بخشی از خطوط تلفن سنتی خود را با سرویسهای مبتنی بر اینترنت جایگزین کردهاند و این روند همچنان با شتاب ادامه دارد.اما چه عواملی این کوچ بزرگ را رقم زدهاند و آینده ارتباطات تجاری ایران به کدام سمت حرکت میکند؟
خطوط سنتی؛ بار مالی و عملیاتی بر دوش کسبوکارها
برای دههها، خط تلفن ثابت مخابراتی تنها گزینه قابل اتکا برای کسبوکارها بود. اما این خطوط محدودیتهای ذاتی دارند که در دنیای امروز دیگر قابل تحمل نیستند. هزینه بالای اشتراک ماهانه، نیاز به سیمکشی فیزیکی، امکان برقراری تنها یک تماس همزمان، و عدم قابلیت جابهجایی آسان، از جمله مهمترین چالشهای خطوط سنتی هستند.علاوه بر این، با گسترش دورکاری و مدلهای کاری ترکیبی (Hybrid Work)، بسیاری از شرکتها دریافتند که نگهداری خطوط فیزیکی برای کارمندانی که از خانه یا شعب مختلف کار میکنند، عملاً غیرمنطقی و پرهزینه است. در چنین شرایطی، مهاجرت به راهحلهای ابری و مبتنی بر اینترنت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تبدیل شد.جدول زیر مقایسهای بین دو فناوری سنتی و مدرن ارائه میدهد:
|معیار
|خط سنتی مخابراتی
|تلفن اینترنتی (VoIP)
|هزینه راهاندازی
|بالا (سیمکشی، تجهیزات)
|بسیار پایین
|تعداد تماس همزمان
|یک تماس
|نامحدود
|قابلیت جابهجایی
|ندارد
|از هر مکان با اینترنت
|امکانات نرمافزاری
|ندارد
|ضبط مکالمه، صف انتظار، CRM
|هزینه مکالمه بینشهری
|بالا
|رایگان یا بسیار پایین
|نیاز به تجهیزات فیزیکی
|دارد
|ندارد
|پشتیبانی از دورکاری
|ندارد
|دارد
تلفن اینترنتی چیست و چرا محبوب شده است؟
برای بسیاری از مدیران و صاحبان کسبوکار، هنوز این سوال مطرح است که تلفن اینترنتی چیست و چگونه کار میکند. به زبان ساده، این فناوری به جای استفاده از سیمهای مسی مخابراتی، صدا را به بستههای داده دیجیتال تبدیل کرده و از طریق بستر اینترنت منتقل میکند. نتیجه این فرآیند، برقراری تماس با کیفیت بالا، بدون نیاز به تجهیزات فیزیکی خاص و با هزینهای به مراتب کمتر از خطوط سنتی است.امروزه شرکتهای متعددی در ایران این سرویس را ارائه میدهند و رقابت در این بازار باعث شده کیفیت خدمات به طرز چشمگیری افزایش یابد. مهمترین دلایلی که کسبوکارها به سمت این فناوری حرکت کردهاند عبارتند از:
کاهش هزینهها: حذف هزینههای سیمکشی، تجهیزات و تعمیرات
راهاندازی سریع: فعالسازی خط در کمتر از ۲۴ ساعت
انعطافپذیری: استفاده از خط در هر مکان و با هر دستگاهی
مالکیت دائمی شماره: برخلاف برخی سرویسهای موقت، شماره به صورت دائمی در اختیار کاربر قرار میگیرد
مکالمه رایگان درونشبکهای: تماس بین همکاران و شعب بدون هیچ هزینهای
آمار و ارقام مهاجرت: بازار رو به رشد
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی اپراتورهای FCP (ارائهدهندگان خدمات ارتباطی ثابت)، تعداد خطوط فعال VoIP در ایران در سال گذشته بیش از ۲۵ درصد رشد داشته است. این رشد عمدتاً در بخش کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) و استارتاپها مشاهده میشود. یکی از فعالان پیشرو در این حوزه، شرکت آس تل است که با ارائه خطوط تلفن اینترنتی با مالکیت دائمی و مکالمه رایگان درونشبکهای، توانسته بخش قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد. مدیران این شرکت معتقدند که سرعت راهاندازی، عدم نیاز به سیمکشی، و امکان مدیریت آنلاین تماسها، سه عامل اصلی جذابیت سرویسهای آنها برای کسبوکارها هستند.نکته جالب توجه این است که برخلاف تصور رایج، مهاجرت به تلفن اینترنتی لزوماً به معنای تغییر شماره نیست. بسیاری از کسبوکارها میتوانند شماره ثابت فعلی خود را به بستر VoIP منتقل کنند و بدون هیچگونه اختلالی در ارتباطات، از مزایای فناوری جدید بهرهمند شوند.
تلفن ابری؛ نسل بعدی ارتباطات شرکتی
اما تلفن اینترنتی تنها آغاز ماجراست. کسبوکارهایی که به دنبال امکانات پیشرفتهتر هستند، به سمت تلفن ابری حرکت کردهاند. تلفن ابری در واقع یک مرکز تلفن کامل است که بدون نیاز به هیچگونه سختافزار یا دستگاه فیزیکی، تمام امکانات یک سانترال سنتی را به صورت نرمافزاری ارائه میدهد.مهمترین امکاناتی که تلفن ابری در اختیار کسبوکارها قرار میدهد:
صف انتظار هوشمند: هدایت خودکار تماسها به اپراتور مناسب
ضبط مکالمات: برای نظارت بر کیفیت و آموزش پرسنل
منشی صوتی و IVR: پاسخگویی خودکار ۲۴ ساعته
گزارشگیری دقیق: آمار تماسهای ورودی، خروجی، مدت مکالمه و عملکرد اپراتورها
اتصال به CRM: ثبت خودکار اطلاعات تماس در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
کنفرانس صوتی: امکان برقراری جلسات تلفنی چند نفره
برآوردها نشان میدهد که استفاده از تلفن ابری میتواند تا ۵۰ درصد در هزینههای ارتباطی شرکتها صرفهجویی ایجاد کند. حذف هزینههای خرید و نگهداری تجهیزات، کاهش هزینههای تعمیرات، و امکان مدیریت متمرکز تمام خطوط از یک پنل واحد، از جمله دلایل اصلی این صرفهجویی هستند.
چالشهای مهاجرت و راهحلها
با وجود مزایای متعدد، مهاجرت از خطوط سنتی به تلفن اینترنتی چالشهایی نیز دارد:
نگرانی از کیفیت صدا: با گسترش اینترنت پرسرعت و فیبر نوری، این مشکل تا حد زیادی برطرف شده و کیفیت تماسهای VoIP در بسیاری موارد از خطوط سنتی بهتر است
وابستگی به پایداری اینترنت: ارائهدهندگان معتبر، راهحلهای پشتیبان (Backup) برای مواقع قطع اینترنت ارائه میدهند
ناآشنایی تیم فنی: بیشتر سرویسدهندگان، آموزش رایگان و پشتیبانی ۲۴ ساعته ارائه میدهند
نگرانی از تغییر شماره: امکان انتقال شماره ثابت فعلی به بستر VoIP بدون تغییر وجود دارد
برای سازمانهای بزرگتر، توصیه میشود مهاجرت به صورت تدریجی انجام شود. ابتدا خطوط بخشهای کمحساسیت منتقل شوند و پس از اطمینان از پایداری سرویس، سایر بخشها نیز به بستر جدید منتقل شوند.
چگونه یک ارائهدهنده معتبر تلفن اینترنتی انتخاب کنیم؟
با گسترش بازار VoIP در ایران، تعداد ارائهدهندگان این سرویس نیز افزایش یافته و همین موضوع، فرآیند انتخاب را دشوارتر کرده است. کارشناسان توصیه میکنند کسبوکارها پیش از تصمیم نهایی، به معیارهای زیر توجه ویژه داشته باشند:
مجوز معتبر FCP: ارائهدهنده باید دارای مجوز رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد
کیفیت و پایداری شبکه: برخورداری از زیرساخت پایدار و نقاط حضور متعدد، تضمینکننده کیفیت مکالمات است
پشتیبانی ۲۴ ساعته: سرویس ارتباطی شریان حیاتی کسبوکار است و پشتیبانی باید در تمام ساعات شبانهروز در دسترس باشد
مالکیت دائمی شماره: شماره باید به صورت دائمی متعلق به کسبوکار باشد، نه اجارهای و موقت
امکان تست رایگان: ارائهدهنده معتبر به کاربر اجازه میدهد پیش از خرید، کیفیت سرویس را ارزیابی کند
کارشناسان این حوزه معتقدند توجه به این معیارها میتواند کسبوکارها را از هزینههای اضافی مهاجرت مجدد بین ارائهدهندگان بینیاز کند. همچنین توصیه میشود قیمت، تنها معیار انتخاب نباشد؛ چراکه سرویس بیکیفیت میتواند به از دست رفتن مشتریان و آسیب به اعتبار کسبوکار منجر شود. در بلندمدت، کیفیت، پایداری و پشتیبانی، اهمیتی به مراتب بیشتر از هزینه اولیه دارند.
آینده ارتباطات تجاری در ایران
کارشناسان صنعت ارتباطات پیشبینی میکنند که ظرف پنج سال آینده، بیش از ۷۰ درصد کسبوکارهای ایرانی به طور کامل از خطوط سنتی به سرویسهای مبتنی بر اینترنت مهاجرت خواهند کرد. ورود فناوریهای هوش مصنوعی به حوزه مراکز تماس، امکان تحلیل خودکار مکالمات، و ادغام سیستمهای تلفنی با پلتفرمهای مدیریت ارتباط با مشتری، از جمله روندهایی هستند که این تحول را شتاب خواهند داد.در این میان، کسبوکارهایی که زودتر این تحول را بپذیرند و زیرساختهای ارتباطی خود را بهروز کنند، مزیت رقابتی قابل توجهی نسبت به رقبا خواهند داشت. در دنیایی که سرعت پاسخگویی و کیفیت ارتباط با مشتری حرف اول را میزند، داشتن یک سیستم تلفنی مدرن و انعطافپذیر دیگر یک آپشن لوکس نیست، یک ضرورت تجاری است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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