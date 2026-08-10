موحدی راد: قلم و دوربین خبرنگاران، «لانچر» جهاد تبیین است

علی موحدیراد در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته خبرنگار گفت: خبرنگاران میتوانند گامهای بسیار مؤثری برای اجرای عدالت و ارتقای سطح فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و معنوی جامعه بردارند و رکن اصلی فرهنگسازی و جلب مشارکت مردم هستند. وی با تأکید بر جایگاه رفیع مطالبهگری، تصریح کرد: مدیران ممکن است دچار غفلت شوند یا از زاویه کارگزاری به مسائل نگاه کنند، اما این مطالبهگری خبرنگاران از کف جامعه، ادارات و موسسات است که میتواند نابسامانیها و فسادها را آشکار و مسئولان را به حل مشکل وادار کند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ضرورت رعایت انصاف در قلم خبرنگاران خاطرنشان کرد: خبرنگار باید منصف باشد و همانگونه که نواقص را میبیند، خوبیها را نیز بدون حب و بغض بنویسد. ما نیز توقع داریم اگر ده کار خوب انجام دادیم، یک نقص را آنقدر بزرگنمایی نکنند.
وی با قدردانی از عملکرد جامعه رسانهای استان افزود: الحمدلله در این دو سالی که در استان حضور دارم، به واسطه رشد عقلانی و بصیرت شما، تاکنون حتی یک پرونده تخلف برای خبرنگاران و اصحاب رسانه در دادگستری تشکیل نشده است. این به معنای تأیید تمام قد ما نیست، بلکه نشاندهنده وجود انصاف، وجدان و خداترسی در قلم شماست. شما نقدهای نیشدار و محکمی میکنید، اما نقد منصفانه و درست است و ما حامی خبر صحیح هستیم.
موحدیراد در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دادگستری استان اشاره کرد و گفت: بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه که از مطالبات رهبر شهیدمان بود، ارزیابیها به صورت سامانهای انجام میشود. زمانی که ما مسئولیت را تحویل گرفتیم، دادگستری استان رتبه ۳۱ کشور را داشت. اما با تلاش همکاران، در ارزیابی سال ۱۴۰۴ موفق شدیم از رتبه ۳۱ به رتبه ۶ کشوری ارتقا پیدا کنیم. این یعنی در دادگستری کار شده است.
وی افزود: سامانه ورودی و خروجی، ادغام آرا و رضایتمندی مردم را رصد میکند و ما در برخی آیتمها رتبه اول و در برخی دیگر رتبههای متفاوتی داشتیم که در مجموع منجر به کسب این رتبه شد.
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