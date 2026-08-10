حسابرسی شهرداری برخی مناطق برای سال مالی ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، چهارصد و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به صورت فوق العاده در روز سه شنبه بیستم مرداد ماه سال ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۲ در محل تالار شورا برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در این جلسه از صحن شورا حسن زلال، مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر به ارائه گزارش در خصوص برنامه‌ها و اقدامات انجام شده خواهد پرداخت.

به همین ترتیب بررسی گزارش حسابرسان رسمی شورا در خصوص حسابرسی «شهرداری مناطق ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ برای سال مالی ۱۴۰۲» و نیز تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن در دستور کار جلسه چهارصد و بیست و سوم صحن شورا خواهد بود.