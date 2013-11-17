به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور عصر امروز یکشنبه در خانه تکواندو برگزار شد که طی آن شهرداری ورامین در پیکار با قوامین ناجا مدافع عنوان قهرمانی 6 بر 2 صاحب پیروزی شد.

در این بازی ابوالفضل یعقوبی 15 بر 5 مقابل هادی مستعان نایب قهرمان سال 2013 جهان صاحب پیروزی شد، محمد خمسه 3 بر یک رضا نادریان را شکست داد، بهنام اسبقی دارنده مدال طلای 2013 جهان 6 بر 2 غفارزاده را شکست داد، مهران عسگری 8 بر 6 سیدمحمدرضا رفیعی را از پیش رو برداشت و سجاد مردانی دارنده مدال نقره 2013 جهان 8 بر 3 حسین تاجیک را شکست داد.

حسین بیات و جلال خدامی تنها تکواندوکاران پیروز قوامین در این بازی بودند تا در نهایت تابلو نتایج 6 بر 2 به سود شهرداری ورامین ثبت شود.

در دیگر بازی‌های این هفته شرکت ملی حفاری 5 بر 3 شهرداری اندیشه را شکست داد، میلاد کهنسال، روح الله ابراهیمی، فرزاد عبدالهی، مسعود حجی‌زواره و مرتضی شیری برای ملی حفاری و محمد حسین‌نیا، محمد حسینی و عارف فرشاد مهر هم برای شهرداری اندیشه سه پیروزی انفرادی ثبت کردند.

دیدار دو تیم سلحشور و استیل البرز با تساوی 4 بر 4 خاتمه یافت. بایندرلو هشدار، ستارزاده، فخرایی مردان پیروز سلحشور بودند و برای استیل البرز هم حسن‌پور، محمد باقری‌معتمد، احسان امینی و امید عمیدی 4 برد بدست آوردند. در این دیدار رادیچ ایسایف دارنده مدال برنز 2003 جهان از کشور آذربایجان که در ترکیب استیل البرز به میدان رفته بود، مقابل ستارزاده بازنده میدان را ترک کرد.

در آخرین بازی هم جوانه 5 بر 3 نتیجه را به دانشگاه آزاد واگذار کرد. کاوه رضایی، امین خراسانی و اصغر برزگر سه تکوندوکار پیروز جوانه بودند، ضمن اینکه امیری، عبدالرضایی، حبیبی، رجبی و خدابخش نیز برای دانشگاه آزاد صاحب پیروزی شدند.

دیدارهای هفته سوم هم اکنون در سالن خانه تکواندو در جریان است که در این بازی‌ها محمد باقری‌معتمد در دیدار دانشگاه آزاد و استیل البرز نتیجه را به حریف خود از دانشگاه آزاد واگذار کرد.