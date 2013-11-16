مبارزه ستاره ها در پیکار ورامین با قوامین/ خلف وعده تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای هفته دوم و سوم از این رقابتها فردا یکشنبه در خانه تکواندو انجام می شود. قرار بود ملی‌پوشان سه شنبه هفته گذشته برای حضور در تمرینات باشگاهی اردوی تیم ملی را ترک کنند ولی حضور این نفرات تا روز جمعه در اردوی تیم ملی و روزی دو نوبت تمرین فشرده باعث نگرانی مربیان تیم های لیگ برتری شد.

اما در مهمترین بازی هفته شهرداری ورامین به مصاف قوامین ناجا می رود. دو تیم بازی هفته اول خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و برای کسب دومین پیروزی متوالی به میدان خواهد آمد. از جدال قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل به عنوان فینال زودرس نیم فصل اول یاد می‌شود که با حضور جمعی از ملی پوشان بدون شک یک یازی دیدنی و جذاب خواهد بود.

مصاف نادریان با خمسه نفرات دیروز و امروز وزن سوم تیم ملی، مردانی با تاجیک، حمید بیات با خدامی، بهنام بیات با رفیعی و شاکری با مستعان پای خیلی از علاقمندان را به خانه تکواندو باز می کند. شهرداری بعد از این دیدار باید با سلحشور مبارزه کند و قوامین به مصاف شهرداری اندیشه خواهد رفت.

اما استیل البرز که محمد باقری معتمد را به ترکیب خود اضافه کرده "رادیک عیسی اف" دارنده مدال برنز 2013 جهان از آذربایجان را در وزن هفتم نیز جذب کرده تا با بازگشت عمیدی و قبادی به تمرینات با ترکیبی کامل در هفته دوم به میدان برود. استیلی ها که هفته قبل در جدال با قوامین بازنده میدان را ترک کردند ابتدا با سلحشور صدرنشین فعلی لیگ و سپس با دانشگاه آزاد پیکار می کنند. اگر معتمد در وزن پنجم مبارزه کند دیدار او با نصرآزادانی جذاب و دیدنی خواهد بود.ضمن اینکه مبارزه "عیسی اف" با خدابخش هم دیدنی خواهد بود.

در سایر بازیها شهرداری اندیشه با ملی حفاری، دانشگاه آزاد با جوانه و جوانه با ملی حفاری پیکار خواهند کرد. هشت تیم حاضر در این مسابقات دیدارهای هفته دوم و سوم خود را برگزار خواهند کرد.