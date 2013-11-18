آزادکاران منتخب آمریکا از سد تیم روسیه گذشتند

به گزارش خبرنگار مهر، تيم منتخب كشتي آزاد روسيه که براي برگزاري مسابقات دوستانه با عنوان تثبيت كشتي در بازیهای المپيك برگزار مي‌شود به آمريكا سفر كرده در یک دیدار دوستانه مغلوب تیم میزبان شد.

در دومين مسابقه دوستانه بين دو تيم كه روز يكشنبه در ايتاكا شهر كوچكي در 350 كيلومتري شهر نيويورك برگزار شد، تيم آمريكا با نتيجه 4 بر 3 از سد تيم ميهمان گذشت و انتقام شکست در مسابقه نخست را از روس ها گرفت.

نتايج انفرادي اين رقابت‌ها به شرح زير است: (اسامي تيم آمريكا در ابتدا آمده است)

55 كيلوگرم: فرانك پيرلي – اوماك سورون، برنده (صفر- 7)

60 كيلوگرم: جيمي كندي- الكساندر بوگومايف، برنده (صفر- 8)

66 كيلوگرم: كلين راسل، برنده – علي بك حاجي ايمايف (5-5)

74 كيلوگرم: كيل داك، برنده- بوريس ماكويف (2-1)

84 كيلوگرم: كليتون فاستر، برنده- ولاديسلاو گابارايف (9- 1)

96 كيلوگرم: كام سيماز – گئورگي گوگايف، برنده (صفر- 9)

120 كيلوگرم: ري ساچس، برنده- الكساندر كاسرايف (2- صفر)