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۲۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۱

در هفته بسيج/

260 عنوان برنامه محوري در خراسان شمالي برگزار مي شود

260 عنوان برنامه محوري در خراسان شمالي برگزار مي شود

بجنورد - خبرگزاري مهر: مسئول معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی گفت: در هفته بسيج امسال بيش از 260 عنوان برنامه محوري در شهرستان هاي مختلف اين استان برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد مهدی الهی راد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: امسال در هفته بسيج بيش از 260 عنوان برنامه محوري در خراسان شمالي برگزار مي شود، او اضافه كرد: هفته بسيج از سي ام آبان آغاز مي شود و تا ششم آذر ماه ادامه دارد، به گفته سرگرد الهي راد شعار امسال هفته بسيج،"بسيج، پيشتاز حماسه و خدمت" است.

او اضافه كرد: عطرافشاني قبور مطهر شهدا، سركشي از خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران، برگزاري ادعيه مناجات، ديدار با ائمه جمعه، برگزاري مسابقات ورزشي و فرهنگي، نشست هاي بصيرتي و سياسي، برگزاري يادواره هاي شهدا، همايش بزرگ بسيجيان، اجتماع بزرگ حلقه هاي صالحين و ... تعدادي از برنامه هاي هفته بسيج در مركز و شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي هستند.

سرگرد الهي راد افزود: برخي از اين عنوان برنامه ها هر كدام شامل بيش از هزار فعاليت و مراسم است، او اضافه كرد: به عنوان مثال برنامه نشست حلقه هاي صالحين با والدين اعضاي حلقه در بيش از دو هزار نقطه استان برگزار مي شود.

اين مسئول گفت: فضاسازي سطح شهرستان ها، برپايي نمايشگاه هاي فرهنگي، اجراي برنامه ابلاغي طرح مشكات، برگزاري كارگاه افزايش جمعيت، افتتاح پايگاه ها، اعزام تيم هاي بهداشي درماني و ارائه ويزيت رايگان در مناطق محروم، برگزاري جشنواره تجليل از مبتكرين، مخترعين و نوآوران بسيج، نشست بصيرتي هيئت منتظران موعود با موضوع امر به معروف و نهي از منكر، حضور سازمان يافته بسيجيان در نماز عبادي سياسي جمعه، محفل انس با قرآن و ... نيز برخي ديگر از برنامه هاي هفته بسيج در استان هستند.

سرگرد الهي راد در ادامه در مورد نامگذاري روزهاي هفته بسيج نيز افزود: پنج شنبه سي ام آبان ماه با عنوان بسيج، ايثار و شهادت، جمعه اول آذر بسيج، ولايت و انتظار، شنبه دوم آذر با عنوان بسيج، خلاقيت و پيشرفت، يكشنبه سوم آذر بسيج، سازندگي و اقتصاد مقاومتي، دوشنبه چهارم آذر با عنوان بسيج، خانواده و سبك زندگي، سه شنبه پنجم آذر بسيج، استكبارستيزي و بيداري اسلامي و چهارشنبه ششم آذر نيز با عنوان روز بسيج، امر به معروف و نهي از منكر نامگذاري شده است.

او گفت: در خراسان شمالي پنج شنبه سي ام آبان و روز نخست هفته بسيج 30 عنوان برنامه، جمعه 31 عنوان، شنبه 46 عنوان، يكشنبه 44 عنوان، دوشنبه 36 عنوان، سه شنبه 37 عنوان و چهارشنبه ششم آذرماه و روز پاياني هفته بسيج نيز 38 عنوان برنامه محوري در مركز و شهرستان هاي اين استان برگزار مي شود.

 

کد مطلب 2177474

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