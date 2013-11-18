به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد مهدی الهی راد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: امسال در هفته بسيج بيش از 260 عنوان برنامه محوري در خراسان شمالي برگزار مي شود، او اضافه كرد: هفته بسيج از سي ام آبان آغاز مي شود و تا ششم آذر ماه ادامه دارد، به گفته سرگرد الهي راد شعار امسال هفته بسيج،"بسيج، پيشتاز حماسه و خدمت" است.

او اضافه كرد: عطرافشاني قبور مطهر شهدا، سركشي از خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران، برگزاري ادعيه مناجات، ديدار با ائمه جمعه، برگزاري مسابقات ورزشي و فرهنگي، نشست هاي بصيرتي و سياسي، برگزاري يادواره هاي شهدا، همايش بزرگ بسيجيان، اجتماع بزرگ حلقه هاي صالحين و ... تعدادي از برنامه هاي هفته بسيج در مركز و شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي هستند.

سرگرد الهي راد افزود: برخي از اين عنوان برنامه ها هر كدام شامل بيش از هزار فعاليت و مراسم است، او اضافه كرد: به عنوان مثال برنامه نشست حلقه هاي صالحين با والدين اعضاي حلقه در بيش از دو هزار نقطه استان برگزار مي شود.

اين مسئول گفت: فضاسازي سطح شهرستان ها، برپايي نمايشگاه هاي فرهنگي، اجراي برنامه ابلاغي طرح مشكات، برگزاري كارگاه افزايش جمعيت، افتتاح پايگاه ها، اعزام تيم هاي بهداشي درماني و ارائه ويزيت رايگان در مناطق محروم، برگزاري جشنواره تجليل از مبتكرين، مخترعين و نوآوران بسيج، نشست بصيرتي هيئت منتظران موعود با موضوع امر به معروف و نهي از منكر، حضور سازمان يافته بسيجيان در نماز عبادي سياسي جمعه، محفل انس با قرآن و ... نيز برخي ديگر از برنامه هاي هفته بسيج در استان هستند.

سرگرد الهي راد در ادامه در مورد نامگذاري روزهاي هفته بسيج نيز افزود: پنج شنبه سي ام آبان ماه با عنوان بسيج، ايثار و شهادت، جمعه اول آذر بسيج، ولايت و انتظار، شنبه دوم آذر با عنوان بسيج، خلاقيت و پيشرفت، يكشنبه سوم آذر بسيج، سازندگي و اقتصاد مقاومتي، دوشنبه چهارم آذر با عنوان بسيج، خانواده و سبك زندگي، سه شنبه پنجم آذر بسيج، استكبارستيزي و بيداري اسلامي و چهارشنبه ششم آذر نيز با عنوان روز بسيج، امر به معروف و نهي از منكر نامگذاري شده است.

او گفت: در خراسان شمالي پنج شنبه سي ام آبان و روز نخست هفته بسيج 30 عنوان برنامه، جمعه 31 عنوان، شنبه 46 عنوان، يكشنبه 44 عنوان، دوشنبه 36 عنوان، سه شنبه 37 عنوان و چهارشنبه ششم آذرماه و روز پاياني هفته بسيج نيز 38 عنوان برنامه محوري در مركز و شهرستان هاي اين استان برگزار مي شود.