3 کتاب جدید از سوی موسسه بوستان کتاب منتشر شد

مهدی محدثی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تازه‌های نشر در بوستان کتاب، اظهار داشت: کتاب علی اکبر(ع) الگوی جوانان نوشته جواد محدثی می‌باشد که درباره حضرت علی اکبر(ع) و اسوه بودن ایشان در صدر تاریخ اسلام پرداخته است و این حضرت را الگوی کمال و خودسازی برای جوانان بیان می کند.

وی بیان داشت: دیگر اثر منشر شده کتاب پرسش‌های جدید نوشته مهدی زیرکی می‌باشد که موسسه بوستان کتاب آن را برای دهمین بار چاپ کرده است.

کارشناس بازاریابی ارتباط با مراکز علمی بوستان کتاب عنوان کرد: نویسنده این کتاب که مدتى در میان نوجوانان زیسته و با روحیات آنان آشنا شده است، با قلمى روان و ساده، 21 خاطره شیرین از دو نوجوان، سعید و امیرحسین نقل مى‏‌كند.

وی با اشاره به قصه این 2 نوجوان ابراز داشت: آنها كه در سال سوم راهنمایى درس مى‏‌خوانند همواره در پى یافتن چرایى رویدادها هستند از این رو، در مورد هر حادثه‏‌اى مى‏‌اندیشند و براى خود سئوال‏هایى مطرح مى‏‌کنند و براى دست یافتن به پاسخ آنها هرگونه كوششى مى‏‌كنند؛ سئوال‏هایى كه معمولاً براى نوجوانان مطرح است.

کارشناس بازاریابی ارتباط با مراکز علمی بوستان کتاب یادآور شد: کتاب مسلم بن عقیل دیگر اثر چاپ شده برای هفتمین بار است که جواد محدثی آن را تالیف کرده و درباره مسلم بن عقیل و نقش او در نهضت عاشورا سخن گفته است.

وی افزود: نویسنده در این کتاب مسلم بن عقیل را الگوی کمال و خودسازی برای جوانان معرفی و بیان می‌کند که امام حسین(ع) او را نماینده خاصّ خود به کوفه فرستاد و شیعیان با او به نفع امام بیعت کردند، ولی پس از دگرگونی اوضاع کوفه، پیش از رسیدن امام به کربلا دستگیر و مظلومانه شهید شد.

