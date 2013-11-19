نامزدهای جایزه کتاب ملی بریتانیا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، جوایز کتاب ملی بریتانیا که تا سال 2010 و 2011 به دلیل حمایت مالی کمپانی گالاکسی با این عنوان اهدا شد، جوایز ادبی برای انتخاب بهترین آثار نویسندگان بریتانایی است که از سوی اعضای آکادمی صنعت نشر کتاب بریتانیا اهدا می‌شود.

امسال گروهی 50 نفره کار انتخاب فینالیست‌ها را انجام دادند که متشکل از فروشندگان کتابفروشی‌های زنجیره‌ای، کتابفروشان مستقل، کلی‌فروشان و روزنامه نگاران حوزه چاپ و نشر است.

برندگان هر بخش 11 دسامبر (20 آذر) معرفی می‌شوند و از میان آنها به رای مردم بهترین کتاب سال انتخاب می‌شود.

در بخش رمان کتاب عامه پسند «بریجیت جونز» نوشته هلن فیلدینگ که ماه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرد، در کنار «سولو» نوشته ویلیام بوید که داستان جدیدی از جیمز باند است، «پرنسس سفید» نوشته فیلیپا گریگوری که داستانی درباره ملکه الیزابت همسر هنری هفتم است، «او سیلویای عزیز» نوشته داون فرنچ، «سرزمینی که در آن زندگی می‌کنیم» نوشته آدل پارکز و «یک افسر و یک جاسوس» نوشته رابرت هریس نامزد هستند.

یان بنکس نویسنده فقید اسکاتلندی که تابستان امسال درگذشت در بخش بهترین نویسنده بریتانیایی نامزد شده است. آخرین کتاب او با عنوان «لاشه شکار» پس از درگذشت وی منتشر شد. در بخش بهترین نویسنده او با نیل گیمن، مگی اوفارل، جیم کریس، کیت آتکینسون و پاتریک نس رقابت می‌کند.

در بخش زندگینامه مری بری در کنار دیوید جیسون و جنیفر ساندرس نامزد دریافت جایزه شده اند.

در بخش بهترین نویسندگان خارجی امسال خالد حسینی، النور کاتون نویسنده نیوزیلندی برنده جایزه بوکر ، دونا ترات، گیلیان فلین؛ آر جی پالاسیو و دن براون نامزد شده اند.

ملاله یوسف زای دختر نوجوان پاکستانی نیز در بخش غیرداستانی نامزد دریافت جایزه شده است. بیل برایسون و مکس هستینگز دیگر نامزدهای این بخش هستند.

امسال کمپانی اسپکسیورز که فروشنده جهانی محصولات چشمی از جمله عینک است، اسپانسر مالی این جوایز است.