سه جایزه به جوایز کتاب بریتانیا اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوکسلر، جوایز کتاب بریتانیا در سال ۲۰۱۸ دو جایزه فردی شامل نویسنده سال و تصویرگر سال و نیز یک بخش شامل بهترین کتابهای شنیداری را به مجموعه جوایز سالانه خود اضافه کرد.
مراسم اهدای این جوایز ۱۴ ماه مه ۲۰۱۸ در لندن برگزار میشود. این جایزه برای تقدیر از ناشران، کارگزاران ادبی، نویسندگان و کتابفروشان هر سال برگزار میشود.
این جایزه برای گرامیداشت دستاوردهای سال در زمینه صنعت نشر برگزار میشود تا از خلاقت در بخشهای مختلف تجلیل شود.
انتخاب نویسنده سال از میان مجموعهای از نامزدها که توسط ناشران معرفی می شوند، صورت میگیرد. داوران در عین توجه به میزان فروش یک کتاب، به حمایت نویسنده در توجه به فروش کتاب نیز توجه خواهند داشت. انتخاب تصویرگر سال نیز با توجه به نقش تصویرگر در فروش کتاب صورت میگیرد.
برگزارکنندگان این جایزه معتقدند با اهدای این جوایز هر سال بر مشارکت عناصر مشغول در صنعت نشر در تجارت سالم کتاب کمک میشود و در نهایت کتاب بیشتری به دست خواننده بیشتر میرسد.
افزودن بخش کتاب شنیداری سال نیز با حمایت «آدیبل» ناشر کتابهای شنیداری صورت گرفته تا به رشد کتاب شنیداری کمک کند. این امر بخشی از اهداف و تلاشهای سال ۲۰۱۷ صنعت نشر بریتانیا بود.
به این ترتیب جوایز کتاب بریتانیا از این پس هفت برنده فردی خواهد داشت که شامل اولین داستان کودکان، بهترین داستان، بهترین رمان جنایی، بهترین اثر غیرداستانی در زمینه سبک زندگی، بهترین اثر غیرداستانی در زمینه روایت، بهترین کتاب شنیداری است. از میان این برندگان، در نهایت برنده کتاب سال انتخاب میشود.
این جوایز از سال ۱۹۹۰ توسط فرد نیومن بنیانگذار «خبرهای نشر» اهدا میشود و نقش موثری در طی سالها در توسعه کتابخوانی داشته است.
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