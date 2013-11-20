به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز چهارشنبه در دومین دیدار خود در چارچوب رقابتهای جام قهرمانان قاره‌ها با حساب 3 بر 2 با نتایج 26 بر 24، 16 بر 25، 25 بر 23، 23 بر 25 و 15 بر 12 مقابل لاجوردی‌پوشان ایتالیا به برتری رسید. این رقابتها در کیوتوی ژاپن با حضور شش تیم از قهرمانان قاره‌ها در حال برگزاری است.

"خولیو ولاسکو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: خیلی خوشحالیم که ایتالیا را شکست داده‌ایم. آنها همواره یکی از بهترین تیم‌های جهان هستند. تیم ما در ست‌های دوم و سوم دچار مشکلاتی شد و بازگشت ایتالیایی ها کار را بر ما دشوار کرد.

وی افزود: ما توانستیم به بازی خود ادامه دهیم و با شرایط تطبیق پیدا کنیم. تیم ما در سرویس‌ها و دریافت‌ها بهتر بود. سرویس های قدرتمند ایتالیا را به خوبی دریافت کردیم و همین امر در پایان بازی به تفاوت دو تیم منجر شد.

سرمربی تیم ملی ایران در خصوص نیمکت نشینی امیر غفور در این بازی اظهار داشت: او از ناحیه مچ پا صدمه دیده است.

ایران در روز نخست رقابتها مقابل برزیل تن به شکست 3 بر یک داد و روز جمعه در سومین دیدار با روسیه رو به رو خواهد شد.