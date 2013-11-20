ایتالیا دوباره برابر ایران زانو زد/ اولین پیروزی شاگردان ولاسکو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ایران در دومین دیدار خود در رقابتهای جام قهرمانان قاره‌ها از ساعت 6:40 بامداد امروز چهارشنبه در کیوتو ژاپن برابر ایتالیا به میدان رفت و در یک بازی حساس و نفسگیر برابر حریف خود به برتری 3 بر 2 دست یافت.

تیم ایران در شروع مسابقه یک تغییر را به نسبت بازی با برزیل در ترکیب خود ایجاد کرد و شهرام محمودی را جایگزین امیر غفور کرد که به خاطر مصدومیت این بازی را از دست داد. فرهاد قائمی، سعید معروف، سیدمحمد موسوی، حمزه زرینی، عادل غلامی و فرهاد ظریف(لیبرو) ترکیب اولیه تیم ایران را تشکیل دادند. در تیم ایتالیا هم ایوان زایتسف، امانوئل بیرارلی، توماس برتا، جیری کوار، فیلیپو لانزا، میکله بارانوویچ و سالواتوره روسینی(لیبرو) به میدان رفتند.

بازی با برتری تیم ایران انجام شد و شاگردان ولاسکو با اعتماد به نفس خوبی که داشتند حریف را تحت کنترل خود قرار دادند. سرویس‌های هدفدار و دفاع خوب روی تور خیلی زود برتری 8 بر 3 تیم کشورمان را در وقت اول استراحت فنی ست نخست رقم زد اما پس از آن زایتسف به خط سرویس رفت و با چند سرویس خوب متوالی که با دریافت اول خوب تیم ایران همراه نبود باعث شد امتیازات تیم ایتالیا به 7 برسد.

ایتالیا که خود را در زمین پیدا کرده بود در امتیاز یازده با ایران برابر شد و پس از آن دو تیم به کاملا میلیمتری پیش رفتند با این حال برتری 16 بر 14 تیم کشورمان در استراحت فنی دوم این ست رقم خورد. دو اشتباه متوالی از سوی بازیکنان ایران و پس از آن اصابت کردن اسپک محمودی به تور باعث شد ایتالیا برای نخستین بار در این ست 18 بر 17 از تیم کشورمان پیش بیافتد ولی بازیکنان ایران بلافاصله جبران کند با چند سرویس هدفدار معروف و دفاع خوب غلامی 23 بر 20 از حریف پیش بیافتد.

در حالی که ایران 24 بر 23 از حریف خود پیش بود شهرام محمودی تک دفاع شد تا دو تیم به تساوی برسند. با این حال بار دیگر ایران با اسپک محمودی از حریف خود پیشی گرفت و پس از آن مدافعان روی تور ایران دو بار متوالی زایتسف و لانزا را در مناطق دو و چهار دفاع کردند تا ایران این ست را 26 بر 24 برنده شود.

با شروع ست دوم باری دیگر این تیم ایران بود که ایتالیا را به دنبال خود کشید. سرویس‌های خوب قائمی و دفاع هماهنگ روی تور برتری 5 بر 3 ایران را به دنبال داشت با این حال پوئن سرویسی که فیلیپه لانزا از قائمی گرفت امتیاز دو تیم را در عدد 6 برابر کرد و پس از آن اشتباه زرینی باعث شد ایتالیا به امتیاز 7 برسد. استراحت اول فنی این ست با برتری 8 بر 7 ایتالیا همراه بود. در شروع دوباره بازی ایتالیا به یکباره از ایران فاصله گرفت. قائمی یک بار توسط مدافعان حریف در منطقه چهار دفاع شد و یک بار هم توپ را به بیرون زد و پوئن سرویسی که بارانوویچ از ظریف گرفت برتری 12 بر 8 ایتالیا را به دنبال داشت و ولاسکو را مجبور به درخواست تایم اوت کرد.

سرویس‌های خوبی بارانوویچ و دریافت‌های بد تیم ایران شکاف میان دو تیم را بیشتر کرد. پس از آن اشتباهات بازیکنان کشورمان در خط حمله تداوم پیدا کرد تا جایی که که ایتالیا در وقت دوم استراحت فنی 16 بر 9 از تیم کشورمان پیش بیافتد. در این لحظات میرزاجانپور جایگزین قائمی شده بود ولی روند خوب تیم ایتالیا ادامه پیدا کرد. بازیکنان کشورمان در ادامه حتی انگیزه لازم را نیز از دست دادند و تغییرات ولاسکو نیز مثمرثمر واقع نشد تا اینکه ست دوم با برتری 25 بر 16 ایتالیا خاتمه یافت.

ست سوم هم با شروع خوب ایتالیایی‌ها همراه بود و این تیم 5 بر 3 از ایران پیشی گرفت. یک دفاع خوب از معروف و پوئن سرویس به موقع موسوی ایران را در عدد 5 با حریف برابر کرد. ایتالیا که دریافت کننده‌های اول ایران را تحت فشار قرار داده بود در استراحت فنی نخست ست سوم 8 بر 6 جلو افتاد و پس از آن هم پوئن سرویس برتا از مباشری نتیجه را 9 بر 6 کرد. در حالی که ایتالیا 9 بر 7 از ایران پیش بود دو پوئن سرویس متوالی از قائمی کار را برابر کرد تا ایتالیا در این لحظات از تیم کشورمان فاصله نگیرد.

ایتالیا در استراحت فنی دوم 16 بر 15 از تیم کشورمان پیش افتاد. ایران در شروع مجدد بازی را به تساوی کشاند تا حساسیت کار دو چندان شود ولی بار دیگر ایتالیا 19 بر 18 پیش افتاد که ولاسکو تقاضای تایم اوت کرد اما تغییری در روند ایجاد نشد و ایتالیا با انسجام فوق العاده روی تور چهار امتیاز متوالی گرفت و 22 بر 18 پیش افتاد. ایران دو امتیاز را با آبشار محمودی و دفاع خوب موسوی جبران کرد تا سرمربی ایتالیا این بار تایم اوت بگیرد.

سرویس‌های خوب غلامی باعث شد ابتدا زایتسف توپ خود را به خارج بفرستد و پس از آن هم یک اشتباه دیگر از حریف کار را به تساوی کشاند. پس از آن بیرارلی دفاع شد تا ایران 23 بر 22 جلو بیافتد و بار دیگر سرمربی ایتالیا تقاضای تام اوت کند اما پس از آن ایران با دفاع خوب زایتسف در منطقه چهار به امتیاز 24 رسید. ایتالیا با وجود سختکوشی مدافعان روی تور ایران به زحمت خود را به عدد 23 رساند ولی ولاسکو تایم اوت گرفت و تدابیر لازم را به بازیکنانش گوشزد کرد تا آخرین امتیاز با اسپک محمودی در منطقه دو به دست آید و ایران این ست را 25 بر 23 برد.

شروع ست چهارم با بازی خوب تیم ایران همراه بود. چند سرویس خوب از غلامی که دریافت های خوب ایتالیا را به دنبال داشت باعث شد تا این تیم به توپ‌های بلند روی بیاورد و موسوی با دو دفاع متوالی ایران را 4 بر یک پیش انداخت. سرمربی ایتالیا تایم اوت گرفت ولی موسوی برای سومین امتیاز متوالی زایتسف را دفاع کرد و ایران را به امتیاز پنجم رساند. سه امتیاز سرویس متوالی از کوار مانع از شکافت میان دو تیم شد و ایتالیا را در امتیاز 6 با ایران برابر کرد. ایتالیا در نهایت در استراحت فنی اول این ست برتری 8 بر 7 را رقم زد.

ایتالیا که خود را کاملا پیدا کرده بود با دفاع لانزا به امتیاز 10 رسید و ایران را در امتیاز 8 جای گذاشت. دو امتیاز سرویس دیگر حریف را به امتیاز 12 رساند. ایران سرویس را بازگرداند و قائمی دو امتیاز سرویس گرفت و با یک دریافت بد دیگر ایران را در امتیاز 13 برابر با ایتالیا کرد که سرمربی ایتالیا درخواست تایم اوت کرد. دو اشتباه متوالی از محمودی در خط حمله و انسجام خوب مدافعان روی تور حریف سبب شد ایتالیا در استراحت فنی دوم 16 بر 13 برتری خود را رقم بزند.

ایتالیا که در دفاع روی تور و عقب زمین خیلی خوب کار می‌کرد به تدریج از ایران فاصله گرفت و با ثبت برتری 20 بر 16 کادر فنی ایران را وادار کرد بار دیگر درخواست تایم اوت کند. تدابیر ولاسکو در این وقت استراحت باعث شد تا ایران با کسب امتیازات متوالی در امتیاز 21 برابر با حریف شود. در امتیازات پایانی این ست دو تیم پا به پای هم پیش رفتند و در نهایت این ایتالیا بود که 25 بر 23 برنده شد تا کار به ست پنجم کشیده شود.

در ست پنجم این تیم ایران بود که شروع بهتری داشت و در خط حمله بدون اشتباه پیش رفت و 6 بر 4 از حریف پیشی گرفت که پوئن سرویس موسوی ایران را به امتیاز 7 رساند و در نهایت با برتری 8 بر 5 به استقبال استراحت فنی نخست این ست رفت. ایران با اسپک میرزاجانپور به امتیاز 9 رسید و سرمربی ایتالیا بلافاصله تایم اوت گرفت. سرویس خوب غلامی و دریافت نه چندان مطمئن ایتالیا باعث شد وتوری دفاع شود و ایران به امتیاز 12 برسد. ایران در نهایت این ست را 15 بر 12 برنده شد و نخستین پیروزی خود را در این مسابقات کسب کرد. در پایان این بازی عادل غلامی هم به عنوان بهترین بازیکن برگزیده شد و جایزه ویژه را دریافت کرد.

برنامه ادامه این رقابت ها به شرح زیر است:

جمعه اول آذر - توکیو

* ایتالیا - آمریکا، ساعت 6:40

* ایران - روسیه، ساعت 10:40

* ژاپن - برزیل، ساعت 13:40



شنبه دوم آذر - توکیو

* ایران - آمریکا، ساعت 6:40

* روسیه - برزیل، ساعت 10:40

* ژاپن - ایتالیا، ساعت 13:40



یکشنبه سوم آذر - توکیو

* برزیل - ایتالیا،ساعت 6:40

* روسیه - آمریکا، ساعت 9:40

* ژاپن - ایران، ساعت 9:40