لزوم قطع دست واسطه های توزیع آرد در بهار/41 روستای شهرستان خبازی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله گلکارزاده صبح چهارشنبه در شورای آرد و نان شهرستان بهار با اشاره به اینکه شرکت غله خود مسئولیت توزیع آرد را در سطح شهرستان به عهده بگیرد، عنوان داشت: باید با سازماندهی توزیع آرد در شهرستان آسیب های این حوزه را کاهش داد و گرنه مسئولین زیر سؤال خواهند رفت.

گلکارزاده با اشاره به اینکه توزیع آرد در سطح شهرستان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، ادامه داد: واسطه های توزیع آرد در شهرستان آسیب هایی را در این حوزه ایجاد کرده اند که اسباب نارضایتی مردم را فراهم کرده پس تنها راه کاهش این آسیب ها قطع ید واسطه ها است.

وی افزود: سلامت، سرعت و دقت در توزیع آرد برای تهیه نان مورد نیاز مردم شهرستان باید به نحوی باشد که در حق مردم اجحاف نشود.

گلکارزاده همچنین با اشاره به سختی مراحل کاشت، داشت، برداشت و تحویل گندم و در نهایت آرد برای پخت نان، اذعان داشت: مدیریت مطلوب در توزیع و مصرف آرد بر مسئولین ذیریط لازم و ضروری است.

آسیب های جنگ اقتصادی دشمن باید توسط مسئولین مدیریت شود

وی با بیان اینکه کشور در حال حاضر با یک جنگ اقتصادی مواجه است، اظهار داشت: این جنگ نیز همانند هشت سال دفاع مقدس کشور را با آسیب هایی مواجه ساخته و خواهد ساخت ولی مردم ما در تمامی زمان ها با لبیک به فرمان رهبری در برابر این آسیب ها قد خم نکرده اند بنایراین خدمت بر چنین مردمی باید مطلوب باشد و این خدمت گذاری مطلوب جزء از طریق مدیریت صحیح و به موقع در منابع و ثروت کشور که متعلق به مردم است میسر نخواهد بود.

گلکارزاده با اشاره به اینکه تحریم کشور را با مشکلاتی مواجه ساخته است، اذعان داشت: مسئولین همچون دوره های گذشته با کمک مردم و تدابیر لازم موفق به مرتفع سازی این مشکلات خواهند شد.

وی افزود: در حال حاضر تهیه گندم و آرد مورد نیاز مردم شهرستان به سختی صورت می گیرد و مسئولین باید مدیریت این حوزه را ارتقاء بخشیده و مانع از بروز مشکلات بیشتری در این بخش شوند.

41 روستا در شهرستان بهار خبازی ندارند

گلکار زاده با اشاره به اینکه برخی از روستاهای شهرستان به علت افزایش جمعیت با مشکل تهیه نان از خبازیها مواجه هستند، اظهار داشت: درحال حاضر 41 روستا در شهرستان خبازی ندارند و تعدادی نیز به علت جمعیت بالا و فعالیت تنها یک خبازی مردم به پخت نان در منازل روی آورده اند و همین امر توزیع آرد را در شهرستان دچار مشکل کرده است چرا که در تهیه آرد مورد نیاز خود دچار مشکل می شوند.

وی افزود: فرآیند توزیع آرد در روستاهایی که خبازیهای موجود در آن جوابگو نیست باید سازماندهی شود تا مردم برای تهیه آرد مورد نیاز خود دچار مشکل نشوند و بتوانند در حد نیاز خود آرد تهیه کنند.

گلکارزاده اظهار داشت: متولیان این امر باید دقت داشته باشند آرد در این روستاها در حدی توزیع شود که موجب فروش آزاد و فساد ناشی از آن نشود چون در این صورت مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات این حوزه در شهرستان عدم نظارت کافی مسئولین مرتیط بر نحوه پخت و کم بودن کیفیت نان پخت شده در بخی از نقاط شهرستان است که سبب نارضایتی برخی از مردم شده است.

گلکارزاده با اشاره به اینکه باید ، اذعان داشت: در برخی از خبازیها به گفته مردم کم فروشی صورت می گیرد متولیان امر با نظارت های مستمر مانع از بروز این امر در خبازیها شوند.

تعزیرات در نحوه جریمه خبازیها بیشتر دقت کند

وی همچنین در خصوص شکایت برخی از خبازیها از جریمه های غیر معقول اداره تعزیرات در شهرستان، اظهار داشت: تعدادی از خبازیها از جریمه هایی شکایت دارند که از حد تخلفات آنها بیشتر است، جریمه هایی که تعزیرات شهرستان برای آنها ارسال کرده است و باید مرد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13 استان همدان نیز در این شورا با اشاره به اینکه حمل و نقل آرد در شهرستان بهار باید ساماندهی شود، گفت: اگر حمل و نقل آرد سازماندهی نشود بازخورد مناسبی در نزد مردم شهرستان نخواهد داشت و موجب نارضایتی آنان از عملکرد مسئولین در این حوزه خواهد شد.

غلامرضا راد با اشاره به اینکه آسیب های توزیع آرد به طور کامل قابل کنترل نخواهد بود، افزود: با اعمال مدیریت صحیح در این حوزه می توان تا حد زیادی آسیب های موجود را کاهش داد.

راد با بیان اینکه حمل و نقل آرد در شهرستان بهار باید توسط یک شرکت معتبر انجام شود، اذعان داشت: شرکتی که قرار است مسئولیت توزیع و حمل و نقل آرد را به عهده بگیرد باید ثبت شده باشد و ضمانتنامه و تعهد نامه ارائه دهد تا در عملکرد خود کوتاهی نکند.

وی افزود: توزیع آرد باید دارای نظم و دقت باشد تا رضایت مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد.

سهمیه آرد خانه پزی باید مطابق قوانین قبل از هدفمندی یارانه ها ارائه شود

راد همچنین در خصوص روستاهای فاقد نانوایی در شهرستان بهار، اذعان داشت: سهمیه آرد خانه پزی باید زیر نظر تعاونی روستایی همانند قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باید به متقاضان ارائه شود.

وی اظهار داشت: افرادی که متقاضی احداث خبازی در روستاهای فاقد نانوایی هستند می توانند با ارائه مدارک لازم و اعلام مکان مورد نظر برای فعالیت خود بعد از تائید ادراه صنعت، معدن و تجارت به فعالیت در این حوزه بپردازند.

راد با اشاره به اینکه تمامی نانواها باید دوره آموزشی لازم را در این خصوص گذرانده باشند، گفت: برای پخت بهتر و با کیفیت تر نان تمامی خبازها باید آموزش های لازم را توسط فنی حرفه ای گذرانده باشند.

نظارت بر عملکرد خبازیها از وظایف اصلی اداره صنعت و معدن است

وی همچنین با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد خبازیها از وظایف اصلی اداره صنعت و معدن است، عنوان داشت: با اینکه صنعت و معدن با مشغله بسیاری مواجه است اما می تواند با استفاده از کمک سایر دستگاهها بر نحوه عملکرد خبازیها برای جلب رضایت مردم تلاش کند.